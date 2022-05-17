四大關鍵對了，新手也能做出漂亮的伏地挺身

防疫居家運動，伏地挺身是個很好的「全身性動作」訓練。但很多人做沒幾下就會感到吃力，然後手腕、肩膀等關節開始不舒服，動作也不夠標準和漂亮，那是因為有些細節你沒有做對喔！

伏地挺身是經典上肢訓練動作，用自身體重來鍛鍊上肢力量，可以運動到身體的胸肌、三頭肌、前三角、旋轉肌群和核心肌群。超核心健身中心教練Cooper在影片中，會告訴大家如何改善新手在姿勢和發力上，最容易錯誤的四個動作問題，趕緊點開來看看。

Cooper教練也建議，初學者剛開始時可以先降低動作難度，例如使用椅子或桌子輔助，做退階的伏地挺身，循序再增加徒手的伏地挺身。

由於不受場地、器具限制，任何地方都可練習伏地挺身，伏地挺身因此成為非常受歡迎的居家訓練動作。初學者只要掌握住四大關鍵，就能讓身體在動作過程，全程保持漂亮的一直線。

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原始影片https://www.youtube.com/watch?v=gF0RzzO_TCU

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