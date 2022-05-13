輕運動族喝什麼才對？ 國手營養師：喝鮮奶加強耐力、幫助肌肉恢復

你也總是想趁辦公、下課之餘到公園、河堤等地慢跑或騎腳踏車，從事輕度又簡單的運動來活動身體嗎？民眾大多想養成規律運動習慣，然而卻可能因耐力不佳等原因而事與願違，逐漸中斷運動計畫。現職服務奧運、世大運國手的運動營養師曾怡鈞說明，營養是協助運動後恢復、幫助運動效果加乘的重要環節，從事不同強度運動的民眾，應根據運動目的、項目來選擇正確的營養攝取方式。特別針對喜歡慢跑、騎腳踏車、瑜珈等「輕運動」的廣大民眾，曾怡鈞營養師以日常都會喝的「鮮奶」說明運動營養攝取建議，解析其中的營養素及各自對應的輕運動族營養需求。

圖／瑞穗鮮乳 提供

只知道運動要補蛋白質？ 專家點出民眾的運動營養盲點從2012年起即協助亞運、奧運國手規劃運動營養的營養師曾怡鈞表示，大家都很熟悉重訓、健身後可以補充蛋白質飲品，來達到增肌減脂的效果，但仍建議民眾要在飲食均衡、攝取適當的熱量情況下補充蛋白質，才能達到「練出好身材」的目的。

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另一方面，對於選擇在家附近慢跑、假日去公園騎單車、登山的輕運動族群，也應該要在運動後補充高蛋白飲品嗎？對此，營養師曾怡鈞指出，若非從事高強度、著重肌肉訓練的一般民眾，其實不需要特地在運動後大量補充蛋白質，更反而因此造成過多熱量攝取、累積身體負擔的反效果。建議輕運動族將運動營養重點放在「均衡攝取日常所需營養」、「有助打底身體運動基礎」即可，例如每天常喝的鮮奶，就擁有優質鈣質、蛋白質、醣類等營養組合，同時又可幫助運動後身體修復、提升運動表現，就是很適合輕運動族攝取的飲品。

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鮮奶含鈣質、蛋白質等營養素 研究顯示有助修復肌肉、提升耐力對未建立運動習慣的輕運動族而言，在身體還未習慣運動狀態時，可能會因突然提高的運動強度超過肌肉負荷，進而引起身體上的不適。在不習慣規律運動或耐力不足的情況下，長時間運動後恐讓輕運動族肌肉痠痛，也是許多人喪氣暫停運動計畫的常見原因。曾怡鈞營養師以鮮奶三大營養益處，說明輕運動族應注意的運動營養準則：

準則一：運動後的肌肉修復，可透過鈣質加強營養師表示，鮮奶中的鈣質除了可以維持骨骼的正常發育與成長，細胞外鈣離子也是神經元的重要調節劑，可以調節細胞興奮性，有助於肌肉的正常收縮以降低抽筋風險，緩解輕運動族長時間運動後的肌肉不適。

準則二：體液過度流失易損害耐力，鮮奶可促進水合作用、幫助恢復鮮奶富含優質的蛋白質與礦物質和維生素，在運動表現與體力恢復上也能提供不少幫助。國外研究實驗表明，鮮奶的水分保留效果勝過純水，可以加速補充運動過程中流失的水分，減少電解質失衡對運動表現與健康造成傷害，讓下次運動時有足夠能量應對新的挑戰。

準則三：為下次運動備好燃料，鮮奶獨有「乳糖」可補充肝醣、提供肌肉能量另一方面，肝醣是耐力運動中的主要燃料來源，透過運動後良好的肝醣回補，可以讓下一次運動時身體有足夠的能量應付運動帶來的挑戰。鮮奶的醣類「乳糖」則是鮮奶中獨有的糖，對於乳糖耐受良好者，可以將含有乳糖的乳製品作為運動前中後增加醣類含量營養方案的一部分，提供身體不同的營養，延續運動計畫。

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八到九成民眾每日鈣攝取不足 營養師：「一天兩份奶做好運動營養準備」六大類食物應每天均衡攝取是國民共識，但實際上要做到卻並非易事，尤其乳品類的補充更是時常被民眾忽略。根據國健署統計，有八到九成民眾鈣攝取不足，再加上現代人長期久坐、少養成運動習慣，最終可能落入骨質疏鬆的風險而不自知，為健康帶來不良影響。因此營養師也建議不管是否為輕運動族，平時可依照國健署的「一天兩份奶」標準，透過攝取足夠鮮奶，為展開運動計畫做好充足準備。