長達12年不敢穿短裙短褲 藏著女孩不敢說的秘密

不論天氣再熱、別人再怎麼勸說，陳思帆有一半的人生時間，都拒絕穿短褲、短裙。從小被笑「象腿」，讓她只能自卑躲在自己的世界裡，不敢對外發聲，深怕換來更多的恥笑。

如今，她懂得做自己就是最美的，不論穿上怎樣的衣服，都能自在大笑。陳思帆接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享轉變如何發生。

象腿好醜沒人想追

國小開始，陳思帆就常因大腿粗壯而飽受同儕、學長姐們恥笑，大家把她當成不一樣的「族群」排擠，嘲辱霸凌「象腿不好看，怎麼會有男生想追？」「臉也不怎麼樣，好可憐。」

長期被貼標籤，陳思帆在大學以前都不敢穿短褲、短裙，總是一襲黑色長褲讓自己顯瘦。更慘的是，她因為太過自卑，認為別人說的都是對的，完全不敢捍衛自己的權益，不敢跟別人說出自己的想法。

她真的很胖嗎？事實上，陳思帆身高170公分、體重約50公斤，明明穠纖合度，但因為身旁都是身形嬌小只有45公斤左右的紙片人，她連在別人面前量體重都有深層恐懼。

修圖軟體讓體脂飆升39%

陳思帆跟一般女孩一樣，最愛到網美咖啡廳吃甜點、打卡拍照，拍完照後再用修圖軟體修出纖細體型，把照片中的自己當成真實面貌。沒想到，平常根本沒運動，卻不斷自欺欺人的後果，是最後體脂飆升到39%，真實身形大走鐘！

上大學之後，她開始接觸健身，體脂逐漸降到23%，運動帶來極大成就感和自信，讓她漸漸不在乎外界的批評和眼光，開始理解當初那些粗暴對待自己的人，也許是因為某部分的自卑心理未被滿足，才想用批評別人來安撫自己的內心不滿的世界。

陳思腸胃不佳，外食會脹氣不舒服，她把愛做料理的興趣和健身做結合，在社群帳號分享懶人備餐方法，也分享自己一路走來的故事，很多網友告訴她「我跟你一樣很自卑，但沒有人可以懂我的心情，沒有人可以交流想法，總是自己默默承受，謝謝你給了我希望！」

「我的影響力可以讓他們記得這些話，我的心理狀態可以影響很多人！」持續健身3年多，陳思帆也開始嘗試更多不同的運動，例如花式跳繩、自由潛水、抱石，她也號召鼓勵更多女孩一起運動，告訴大家運動可以很多元，只要跨出第一步，就可一點一滴，慢慢認識自己、喜歡自己。

創造自己想要的人生

「真不知道自己以前在想什麼！」回首過去，陳思帆大笑，明明身材很標準，卻因為別人貼的象腿標籤討厭自己，她相信身邊還是有很多女性，因為社群媒體強力播送的完美形象，而對自己的身材上感到困擾沒有自信。

「但是你們有沒有想過，你的人生，是為了別人還是自己呢？」一開始，陳思帆的人生是為了滿足別人的眼光，根本不知道自己喜歡什麼樣子。後來，她終於懂了「其實我們都很漂亮，這個世界一定要很瘦才是美嗎？每個人喜歡的都不一樣，沒有必要為別人活。」

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

沒有人一開始就討厭自己，所以我們必須知道，是有人把那個負面聲音投入到我們的腦海之中，所以當我們不喜歡「現在」的自己，那就是做出改變的開始。

當我們和自己的關係緊密時，就會變得更了解自己、變得更開朗，會慢慢感受到自己正在改變，做什麼事情也會更加努力。

與自己對話、相處這件事不容易，但如果常常去做，你會慢慢發現，原本很模糊的自己會愈來愈清楚，這就代表你愈來愈認識你自己。當你能認識自己，你才不會那麼輕易的被其他人影響，因為你很清楚你自己是誰，這是愛自己的重要練習過程。

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