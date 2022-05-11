10年前被罵「豬」 10年後被瘋狂追蹤 正妹女大生：讓看不起你的人刮目相看！

「豬，你走開啦，我不要跟你同一組！」10年前的小學課堂裡，劉璃因體態圓潤遭到同學排擠；10年後，前凸後翹的火辣身材成為街頭焦點，過去曾取笑過的她的人，都成為社群瘋狂追蹤粉絲。

人生道路怎麼逆轉？劉璃接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享走過卵巢腫瘤病痛、透過運動找回自己的積極人生。

胖小孩的童年

劉璃小時候討厭運動，爸爸愛煮重口味美食，明明已經是深夜，卻又炸雞塊全家一起吃宵夜，加上自己不知道節制，小三之後的體重都被判定過重，身高跟著體重成比例成長，150公分50公斤，高二抽高到164公分，卻也胖到70公斤。

生在一個「以瘦為美」的時代，從小胖到大的劉璃，從沒少受同儕的欺辱。胖小孩的童年並不怎麼快樂。國小被欺負取綽號「豬」，分組遭排擠，沒有人想和胖女孩做朋友，讓她每天自卑度日。

高三那年準備考試壓力很大，看著鏡中臃腫的自己越來越討厭，決定開始跑步紓壓。

從跑一圈操場開始

劉璃每天放學跑操場，一開始體力不好，只能勉強跑一圈；慢慢地，她可以連續跑一小時，跑完5K、8K，跑完步再回去念書，把體力先消耗掉，念書比較專注。最後可以連續在操場跑23K，

她把運動變成生活的一部分，半年就看到體態大進化，體重從70公斤掉到49公斤；更棒的是，運動帶來的好精神和愉悅感，讓原本班上成績吊車尾的她，考到班上前三名。劉璃看著逐漸瘦下來的自己成就感油然而生，也培養出對運動的愛好。

這一年，她被檢查出罹患多囊性卵巢症候群，但因為已經開始運動了，體態不再像過去不斷發胖，深刻明白自己的行為會導致結果，更理解如何和疾病共存。

卵巢腫瘤輸了比賽

大一時，劉璃開始在學校健身房訓練，結識一群志同道合的朋友，有人可以一起進步的感覺太好，在興趣激發的前提下，讓她更加深了對這項運動的熱忱，決定隔年參加健美比賽。

然而，大二備賽前，因為生理期不規律，加上肚子不正常隆起，接受檢查發現內有卵巢腫瘤9公分，雖然比賽完後開刀取出化驗是良性，但健美賽事卻因為肚子隆起而輸了。

劉璃不想認輸，持續鍛鍊準備未來再參賽，不料去年9月發生車禍，腳踝韌帶斷裂，走路一跛一跛，但還是努力練上半身、跑步，結果讓傷勢惡化，她才懂得應該好好休息、積極復健，未來才有更多機會。

等待自己發光發熱的時刻

從過去被罵是豬的自卑小女孩，到如今走在路上回頭率超高的正妹女大生，劉璃的社群帳號吸引無數人追蹤，連過往曾恥笑她的同學，都成了她的粉絲。今年就要大學畢業，劉璃也訂下計劃，年底再次挑戰健美比賽，為青春留下印記。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人，走得越遠，看得越多，越發地覺得自己渺小。你的努力千金不換，韌性真的很重要，保持熱愛和健全心態，自信但不自滿。

以前有人看不起你，你愈要做給他們看，讓他們刮目相看，等待時機、保持耐心，等到發光發熱的時候來到，就是對過往瞧不起自己的人最好的宣告！

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