有片｜跳繩容易姿勢錯誤？光頭神童教你正確跳繩！

你小時候也會在學校跳跳繩嗎？跳繩是居家訓練的好夥伴，簡單、高效、全身有氧運動、鍛煉心肺適能，空間限制也很少，但是一不注意就很容易有跳錯的問題。讓「光頭神童 李翰暄Shindo」告訴你如何選擇跳繩材質、跳繩手腕位置以及一迴旋技巧教學！

國外學者研究，持續跳繩10分鐘，消耗熱量等同跳有氧舞蹈30分鐘，也等於慢跑一個小時；甚至有醫學報導指出，每天跳躍兩分鐘對預防骨質疏鬆很有幫助。

李翰暄分享了5款常見的跳繩材質與特性，棉繩雖打到自己不痛，但太輕會讓甩力與慣例不足；塑膠繩跳起來較順、能夠花式跳繩，但打到很痛；鋼絲跳繩輕又細，適合單純跳一迴旋或二迴旋；負重跳繩則適合燃脂；以及現在新款的智能跳繩，能夠搭配APP有效訓練，大家依照個人需求選擇即可。

跳繩的預備動作有4個注意重點，分別是跳繩放小腿後、第一拍用較多肩膀、手腕放腰際甩繩以及手指向外，其他跳繩小技巧以及跳繩迴旋方法都在影片中，一起打開影片，讓跳繩運動更有效率吧！

想了解更多關於居家運動嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起正確跳繩，有效燃脂！

原始影片

光頭神童 李翰暄Shindo YT

延伸閱讀

居家腹肌訓練 12分鐘減掉小肚腩！

假胯寬好惱人？皮拉提斯4個動作帶你消！