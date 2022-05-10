有片｜低碳新選擇！10分鐘低碳高蛋白食譜「墨西哥風味雞肉花椰菜炒飯」

在這個營養知識普及的時代，許多人開始不吃精緻澱粉或是開始自己準備三餐，而今天「潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess」為我們帶來一道10分鐘輕鬆上菜，又沒有負擔的「墨西哥風味雞肉花椰菜炒飯」，讓我們解決想吃炒飯的又怕熱量太高的問題！

花椰菜米在近年為減醣的人幾乎冰箱必備的食材，其實它就是白花椰菜切成米粒大小，將花椰菜米和白飯替換可以減低非常多熱量，同時花椰菜富含維他命A、B、B2及維他命c，這樣健康美味的食材今天就要教大家如何運用在日常料理中。

這道墨西哥風味雞肉花椰菜炒飯，熱量僅365大卡，卻有38.2克的蛋白質，作為一餐中的主食去搭配其他的料理也非常適合。需要準備的食材也都是日常好取得的雞胸肉、甜椒、綜合蔬菜和花椰菜米等，快點開影片把這道簡單美味的懶人料理學起來！

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原始影片

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