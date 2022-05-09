遭設計負面新聞爆紅 正妹魔術師：讓初心陪你堅持到最後

聯合新聞網 / 張念慈
正妹魔術師Yumi有精湛魔術技巧，天使臉孔、火辣外表擄獲粉絲喜愛。圖片由Yumi授權「有肌勵」刊登
正妹魔術師Yumi有精湛魔術技巧，天使臉孔、火辣外表擄獲粉絲喜愛。圖片由Yumi授權「有肌勵」刊登

「我一直都不能理解，為什麼變紅需要去傷害別人？」正妹魔術師Yumi（陳芝妤）有著精湛魔術技巧，更因火辣外表擄獲粉絲喜愛，但她在因實力被肯定前，13年前卻曾被設計登上負面新聞焦點而爆紅，陷入人生黑暗期。

Yimi不願違背學魔術初心，勇敢拒絕個大節目邀約、打百萬官司捍衛名譽，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段過去從未揭露的艱辛歷程。

從小就愛唱唱挑跳

Yumi從來都沒有正式學習過歌舞，但從小就喜歡站在舞台上表演，只要有表演機會就會爭取。跟現在火辣形象大不同，過往的她打扮像男孩，制服裙子裡總是穿著短褲，一進教室就換穿短褲，下課就跟男同學上操場打籃球，熱愛陽光與戶外活動。

大學時，朋友上電視節目表演花式調酒，找Yumi擔任小助理，因為不怕生又落落大方，被節目製作認可有表演潛力，建議她培養才藝，未來成為表演者。朋友經紀人邀約「加入我的公司吧，讓我當你的經紀人！」

「我想學特別的才藝！」因為唱歌跳舞才藝太容易被取代，Yumi決定學魔術，開始接觸表演，商演、尾牙、晚宴、酒吧演出；沒想到，經紀人給了她表演的舞台，卻也帶來人生最大的災難。

負面事件登上新聞頭條

Yumi學魔術的隔一年，魔術師劉謙預告自己要表演預言魔術，Yumi的經紀人要蹭新聞熱度，把Yumi騙到攝影棚假裝接受媒體訪問，卻突然拿出預言魔術道具箱子，要求Yumi換掉表演服飾、穿上裸露衣服，接受媒體拍照「我今天安排你接受訪問，就是要破解劉謙的魔術。」

事實上，當天經紀人準備的道具，和劉謙的表演完全不一樣，Yumi拒絕拍照「我只是想在舞台上表演魔術，不想用這種方式紅」，卻被以如果不接受就必須賠償百萬違約金威脅。新聞刊出後，Yumi爆紅登上各大新聞頭條，經紀人笑說「接下來就是轉型當藝人，當藝人才能紅！」

「我不要用這種方式變紅，很丟臉！」YUMI無法認同經紀公司的特意炒作，決定終止合約，證明她完全出自於被誘騙被逼迫，反被告上法院求償140萬元巨款。

從哪裡跌倒就那裡哪爬起來

打官司的這一年，Yumi才23歲，她不能公開演出，還要飽受網路霸凌，抨擊她沒有職業倫理，還好，法院最後法院依經紀公司未登記，判合約無效求償敗訴

「我相信時間可以證明一切！」Yumi堅持學習進化，拿下2012亞洲魔術大賽，不斷鼓舞自己，從哪裡跌倒，就要從哪裡爬起來，「我是真心喜歡表演魔術，我不會被打倒，更不會放棄我熱愛的工作，這些不看好我的人，全都轉為我努力向上的動力！」

後來，Yumi的努力慢慢被看見，電視節目邀約再也跟負面新聞無關、商業演出不斷，父母開始以她為傲，「這是我最開心的，這些成果讓我很欣慰，如果當時沒有堅持，就不會有這些好事發生，即使到現在，我還要繼續不斷努力，學習新事物。」

自律運動提升表演品質

魔術師登台演出，外型很重要。Yumi是易胖體質，只要胖1、2公斤，上電視或是拍照，臉就會圓的很明顯，常常會被現在的經紀人笑：「胖的沒有羞恥心」雖然是玩笑話，但總會激發Yumi不服輸好強的個性。

「自律真的很重要，如果連吃和運動都控制不了，那做其他事還能順利成功嗎？」Yumi靠一週五天游泳，每次游至少2個小時來維持身材，一周三次健身，請教練指導，練出肌肉線條，維持健身習慣，不暴飲暴食， 人生更彩色！

不忘初心勇往直前

23歲被迫登上人生高峰，卻又狠狠跌落，Yumi如今面對魔術生涯更豁然開朗。透過有肌勵，她想鼓勵更多人：

別人對你越不看好，越打擊你的信心，你越是要化悲憤為力量。想想你的初心是什麼？想想身邊關心你愛你的人，為自己、為愛你的人活著，讓初心陪你堅持努力到最後，勇敢無畏，做好自己本分，相信自己張開翅膀，就能飛翔。

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