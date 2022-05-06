被笑那麼胖你爸媽不傷心嗎？詹怡萍：不用成為別人，讓自己驕傲就夠了！

從小，詹怡萍就因為體型備受嘲笑，同學、職場同事笑她「胖成這樣，你爸媽不傷心嗎？」男朋友要她反省「被笑自己要檢討啊！」不健康減重卻讓肌肉狂掉，引發嚴重關節問題，「我到底是誰？人生是為了誰在活？」陷入重度焦慮。

詹怡萍接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享如何走出自卑陰影，透過健身訓練，壯大心靈、重新找回愛自己力量的歷程。

我是不是撿來的孩子

詹怡萍的家人全都是過瘦體型，只有她外表圓潤福泰，雖然家人總安慰她「胖胖的也很可愛啊！」但出門總被問「你們應該不是一家人吧？」，幼年她常懷疑自己是不是被撿來的孩子。

成長及求學過程中，詹怡萍常因體型被同學恥笑或是排擠。國中身高152公分、84公斤，因為脂肪集中在下腹、大腿，體育課跑步到大腿摩擦流血，返家後偷聽到父親哭著告訴母親「這麼胖以後長大怎麼辦？可是不給她吃，如果餓肚子怎麼辦？」為了不讓父親再掉眼淚，從此體育課都以生理期當藉口請假。

雖然自卑，但生為處女座寶寶，超愛面子又有極強大好勝心，詹怡萍總在別人嘲笑自己之前，先反嘲諷自己，別人就不會嘲笑，她告訴自己「沒事，有一天會把這些冷水燒的滾燙潑回去的！只要願意堅持跟改變，總會有機會的吧？」

你不變瘦怎麼帶你出門

大學第一次意識想變瘦，是遭到男友嘲諷「情侶裝怎麼穿得比我還大件？」兩人出遊，男友貼心準備外套，詹怡萍卻連拉鍊都拉不起來；試穿情侶裝，她XL號拉鍊拉不起來，男友卻可以穿M號。男友潑冷水「被笑這麼胖，妳自己要檢討啊，你看別人女友身材變這麼好」她卻自卑不敢回嘴。

「你不是喜歡我原本的樣子，如果我今天要減肥，也不會是因為你！」不願為了不值得的人改變自己，詹怡萍提出分手。

後來健康檢查，發現體脂肪肝、膽固醇、關節痛等問題，被醫生叮嚀要減重，當時她只知道要少吃多動，早餐一顆蘋果、中午生菜不加醬、晚餐只喝豆漿，一週6次5公里慢跑，體重成功從84公斤減至70公斤。

但因為每天都吃不飽，又因為體重過重卻跑步，導致最後跑到昏厥、膝蓋受傷疼痛、足底筋膜炎。不認輸的她，開始喝奶昔吃代餐、看中醫吃減肥藥，卻又餓到胃食道逆流，壓力大亂吃東西後就催吐、情緒低落暴躁，體重最多降至55公斤，但只要出國玩幾天或一放縱，就會反彈5公斤以上。

大學快畢業時，她和朋友相約到健身房，只敢穿著寬大衣服，躲在角落隨便亂做器材、跑步，深怕別人異樣眼光，也不敢去人多的地方，或是跟別人共用器材。她配合水煮餐很不健康的掉到48公斤，但身形沒有變好看，反而因為肌肉量過少，導致關節膝蓋問題更嚴重，連走路都會腰痠背痛。

因為愛自己才改變

進入職場後，詹怡萍依然遇到同事主管言語霸凌「當初看你照片，才讓你來面試的，沒想到本人差這麼多」「你把你自己吃成這樣，你爸媽不會傷心嗎？」

「我錯了，一切的改變，前提應該是因為愛自己，不是因為別人的刺激！」詹怡萍認真反省，透過上課學習，找到自己要的體態方向及目標，慢慢將肌肉量提高，達到理想的體態，

一開始，她逼自己要穿下XS號，嚴格飲食控制、體重鍛鍊到45公斤，但精神和心靈狀態都不好；近3年，開始輕鬆吃、認真練，不太在意體重計數字，體態看起自己喜歡自己才最重要「不是為了要像誰一樣瘦一樣好，而是要練成自己心目中最驕傲的那個自己！」

從事科技業工作的詹怡萍，也因為「胖過、瘦過、慢慢增肌」的心路歷程，讓她開始斜槓健身領域，教更多人練就心態、自然練就出好體態。

找到樂趣堅持訓練

詹怡萍表示，健身教會她很多事，讓她學會自律、控制、耐心、堅持、勇敢、接受失敗，原本脾氣暴躁的她，因為訓練的磨練，變得較溫和有耐心，慢慢心理的焦慮與不安全感，也因為自信的增長而褪去。

透過堅持的訓練，慢慢提升內心的層次，不再盲目追求別人希望自己達成的目標，而能勇敢堅持自己的理想，如果目標還沒達成，也懂著理解「不是我沒努力，而是努力不夠久，雖然過程枯燥乏味又艱辛，但逐夢的過程中，我們的心會越來越強大！」運動不再是痛苦的壓力，而是換一個更好更棒的方式活著。

透過「有肌勵」她也想鼓勵更多人，有想要的夢想，就持續做，調整心態、改變生活方式。不要每次都重頭開始，或做一半就放棄，試著一點一滴慢慢成長改變。從心理建設開始，就算你只做一天也可以慢慢開始，喜歡這個改變、越來越喜歡自己，就會想投資更多時間做這件事，改變就會順其自然。

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