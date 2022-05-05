有片｜減肥好嘴饞？3種健康甜點新手也能輕鬆做！

在減肥期間，最害怕的就是沒有滿足口腹之慾，而變成暴飲暴食，導致體重不減反增。那甜點愛好者怎麼在減肥、減脂期間好好享受美食？讓健身教練「Candice」教你3道好吃又健康的甜點，烘焙新手也能輕鬆做！

第一樣低卡馬芬要準備的材料有香草精、杏仁奶、蜂蜜、希臘優格、雞蛋、小蘇打粉、泡打粉、燕麥以及杏仁粉，作法很簡單只需先將乾料放至盆中，再加入濕料混勻，入模後在上面撒上巧克力、藍莓或是堅果等喜歡的食材即可送入烤箱！

這次的健康甜點還有全天然布朗尼以及高蛋白巧克力燕麥鬆餅，只要替換一些精緻食材，就能吃得健康又安心，詳細做法都在影片中，快點開看看吧！

想了解更多關於健康營養的飲食嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓你吃得美味又健康！

原始影片

Candice YT

Candice FB

延伸閱讀

超級食物「藜麥」如何輕鬆上菜？藜麥南瓜炊飯一學就會

乳糖不耐症、素食者都可以喝！4款植物奶簡單學