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有片｜減肥好嘴饞？3種健康甜點新手也能輕鬆做！
在減肥期間，最害怕的就是沒有滿足口腹之慾，而變成暴飲暴食，導致體重不減反增。那甜點愛好者怎麼在減肥、減脂期間好好享受美食？讓健身教練「Candice」教你3道好吃又健康的甜點，烘焙新手也能輕鬆做！
第一樣低卡馬芬要準備的材料有香草精、杏仁奶、蜂蜜、希臘優格、雞蛋、小蘇打粉、泡打粉、燕麥以及杏仁粉，作法很簡單只需先將乾料放至盆中，再加入濕料混勻，入模後在上面撒上巧克力、藍莓或是堅果等喜歡的食材即可送入烤箱！
這次的健康甜點還有全天然布朗尼以及高蛋白巧克力燕麥鬆餅，只要替換一些精緻食材，就能吃得健康又安心，詳細做法都在影片中，快點開看看吧！
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