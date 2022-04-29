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從小愛看怪醫黑傑克解剖 最甜女孩奪健美賽冠軍

聯合新聞網 / 張念慈
健身教練白芳齊是運動體適能專家，也是健美比賽冠軍。圖片由白芳齊授權「有肌勵」刊登
健身教練白芳齊是運動體適能專家，也是健美比賽冠軍。圖片由白芳齊授權「有肌勵」刊登

從小，白芳齊因為嚴重氣喘，從來不運動，最大的興趣就是看動漫怪醫黑傑克，人體肌肉紋理、解剖過程的神祕，總讓她欣喜萬分，和甜美外表落差極大。對人體結構的熱愛，成為求學、開始運動的動力，決心成為健身教練，更摘下健美比賽冠軍。

想學更多人體知識

氣喘總是反覆復發，白芳齊不敢輕易嘗試運動，卻因為喜歡怪醫黑傑克，想學更多人體解剖知識，選擇就讀國立體育大學運動保健學系，入學後才知道大事不妙。

「全班都是運動好手，我是班上唯一沒有運動專項的人！」為了通過畢業門檻：20分鐘內跑完3公里、游泳50公尺目標，她大一開始學有氧舞蹈，想增加心肺功能，沒想到跳出興趣，考上有氧師資班，大二開始教課，更逐年進修墊上肌力、TRX、拳擊、瑜珈、水中體適能等課程。

疫情影響碩士延畢

後來，白芳齊考上陽明大學社區健康照護研究所，碩士論文主題就是自己教學的「水中體適能」，沒想到在研究收案期間，遇到2020第一波新冠狀病毒肆虐，導致研究無法進行，進而影響畢業時間與未來的工作生涯。

在憂慮恐懼的情緒中，白芳齊被高度壓力壟罩，不快樂反映在不健康的飲食上，還好教授團體運動課程，讓她能夠專注當下，紓壓找回主控權，也因為疫情多了線上教學經驗，得以碩二下改研究視訊運動課程與睡眠品質的影響，順利畢業。

重訓改變人生

雖然白芳齊從大學時期就一直在運動，但絕大部分以有氧類型為主，過程中雖然快樂，但時常腰痛、膝蓋痛且無法擁有夢寐以求的腹肌線條。研究所時期，因為想新增一項運動項目，也分擔心理壓力，開始愛上重量訓練。

重訓讓她會用正確肌肉發力，關節疼痛感減少了，加上飲食的配合，體脂率降低、腹肌慢慢浮現，更學習如何「專注當下」 獲得自信，能輕鬆應對心態與體態，更摘下2020桃園市長盃比基尼-163健美賽冠軍、2022桃園市長盃比基尼162冠軍。

畢業後，她決定將學術研究和實務結合，專精教學重量訓練，讓更多人從重訓中收穫滿滿。

保持自信專注當下

運動陪伴白芳齊走過低潮，運動的時候，必須專注在當下，感受身體才不會受傷，才會有效果，如果一直分心想別的事，不但容易受傷、不安全，也沒辦法達到訓練的品質。

透過「有肌勵」她想鼓勵更多人：

在人生活中處處是壓力，但別忘了感受自己，不管是運動也好、面對挑戰也好，重要的是保持自信，專注當下。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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