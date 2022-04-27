國中領重大傷病卡無法蹲、上下樓 類風濕關節炎的健身教練逆轉人生

13歲的青春年華，賴盈潔卻因類風濕關節炎，拿到了重大傷病卡。一活動關節就劇痛，無法上下樓梯、蹲廁所，體育課要請假卻遭老師冷嘲熱諷，「為什麼爸媽把我生成這個樣子？」

如今，賴盈潔學會和疾病共存，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何成為健身教練，幫助更多人從衰弱變強壯的過程。

為什麼連蹲都沒辦法

就讀國一時，賴盈潔有一天突然發現無法蹲下、膝蓋腫起來，以為是體育課受傷，家人帶她看遍各大骨科復健科，但後來連手腕、手指也產生相同狀況，更出現倦怠發燒，才轉至大醫院抽血檢查，確診幼年型類風濕關節JRA，屬於重大傷病。

罹病後，賴盈潔常常發燒、嗜睡容易疲累，因為膝蓋無法彎曲不能抬腳，走樓梯就劇痛、上廁所不能蹲，教室卻在四樓又沒有電梯，只能靠同學背她上下樓，同學取笑她「這是老人家才有的病吧？」體育老師拒絕她請假「你一定是不想上課才翹課」她不知道怎麼面對，只好讓體育課被當掉。

反正人生就這樣了

雖然外觀是四肢正常的年輕人，但賴盈潔處處都需要照顧，面對不了解真相的正義魔人抨擊，加上一輩子無法痊癒，必須終身服藥控制，讓她心情低落得到厭食症，一天只吃一餐或不吃，「反正身體就這樣了，沒有必要多照顧它」，瘦成162公分、45公斤的紙片人。

負面情緒也影響她的人際關係，她責怪爸媽「為什麼要把我生成這個樣子？」父母因為愧疚四處都讓著她，偏心溺愛極盡呵護，讓手足嫌隙日生。

我的身體沒有想像中那麼糟糕

10年前，賴盈潔在同事邀約下加入健身房，原本只是坐姿的鍛鍊，沒想到一直以來體能都不是很好的她，透過當時教練細心的教導與鼓勵，賴盈潔在健身中獲得了成就感，健康狀況也因為運動慢慢改變「我的身體，沒有我想像的那麼糟糕！」

透過專注當下的健身，運動過程中分泌腦內啡和多巴胺，讓她找回正念思考的力量，學習和類風濕關節炎共存。

「因為身體不比正常人，更要好好去珍惜使用！」類風濕關節炎患者容易流失肌力，得到骨質疏鬆症機率較高，如果依舊毫不在意地隨意使用，只會讓身體加速惡化。為了逆轉負面的結局，賴盈潔決定改寫身體使用模式，透過肌力訓練提升肌肉量，減少關節的耗損、改善關節活動度。

運動過程，賴盈潔感受到身體和心理從衰弱到健康，進而強壯的改變，鼓勵她考照成為健身教練，希望引導更多人透過運動找回身體健康。因為曾經深刻體會過，她的教學方式並非一昧追求重量，而是幫助學生「找回身體的使用模式」

過去種種都會讓未來的自己茁壯

「任何事情無好或壞，都是由主觀意識去決定與看待。」從上下樓需要別人背、無法蹲廁所的國中女孩，到現在強壯、正能量滿滿的健身教練，賴盈潔表示，以前覺得遇到的不順都是挫折，其實沒有那麼的糟糕。

透過「有肌勵」她想鼓勵更多人，學習把「挫折」如果轉換成「挑戰」，心態就會從負面變為正向，接受挑戰過後就會變得更加堅強，過程中得到的都是自己的能量。珍惜現在自己所擁有的事物，感謝過去經歷的種種，都會讓未來的自己成長茁壯！

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