有片｜脂肪肝並不是肥胖才會有!營養師教你認識脂肪肝

脂肪肝是現代人的文明病，在外食的高油高鹽、大魚大肉還有聚餐喝酒的情況下，不論身材胖或瘦都有可能會得到脂肪肝。若沒有特別去檢查，患者很難察覺自己已經得到脂肪肝，因此認識脂肪肝非常重要，今天李婉萍營養師要教我們認識脂肪肝並了解自己是否已是高風險族群！

影片中李婉萍營養師提到，脂肪肝的定義是:「肝臟內儲存的脂肪含量超過5%」，而脂肪肝好發於肥胖的人，若你不是肥胖族群但非常喜愛吃澱粉，也是高風險族群，常常把麵包當作正餐，或者喜歡吃玉米、馬鈴薯或地瓜等，雖然聽起來是健康的原型澱粉，但攝取過多的醣類會使醣類會在體內轉換成三酸甘油脂並儲存在肝臟，這樣不均衡的飲食也會使得肝臟代謝出現問題。

所以要避免脂肪肝，我們應該要注意營養的均衡，避免攝取過多的醣類，素食族群也應注意像百頁豆腐、炸豆皮和花干等高度加工的食物，定期做健康檢查，並尋求專業醫生的幫助，影片內容中還提到了許多對脂肪肝有幫助的食材，想要保健肝臟，趕快點開影片了解!

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原始影片

李婉萍營養師YT

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