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有片｜減重總是卡關復胖嗎？快來看看你有沒有踩到「地雷」

聯合新聞網 / 江孟軒
你也減肥總是復胖卡關嗎？圖/Canva
你也減肥總是復胖卡關嗎？圖/Canva

許多人的減肥之路上總是遇到減肥、卡關、復胖這樣不斷的循環，最後又因為沒有看到成效而走向放棄，然而這是大多數人減肥時都會遇到的瓶頸，今天「常常好食Ｇｏｏｄ Ｆｏｏｄ」請到莊昕悅營養師來破解減肥卡關復胖的問題，總結了「5個瘦不下來」的原因，讓大家一起跟著影片檢驗，是否自己已經踩到地雷而不自知！

瘦不下來的原因之一：吃太多或吃太少。人體有四種消耗熱量的方式，基礎代謝率、食物熱效應、日常活動消耗的熱量和運動消耗，當進食超過身體所需的熱量，身體就容易將熱量存起來，造成減重不易。

那為什麼吃太少也會瘦不下來呢？營養師表示當長期吃低於基礎代謝時，身體機制則會調整你的基礎代謝，把它越壓越低，若恢復正常飲食後則會很容易復胖，這就是常聽到的溜溜球效應。

其他4個瘦不下來的原因分別為食物吃錯了、活動量和運動量不夠、生活型態的改變以及周遭環境的影響，這些日常習慣都會讓減肥停滯、復胖，若有減重問題也可以尋求專業營養師的幫助，讓大家在減重的路上走較少的冤枉路。快打開影片和營養師一起探討瘦不下來的原因，在夏天到來前瘦身成功！

想了解更多關於減肥如何不卡關不復胖嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起選對食物，健康瘦身！

原始影片

常常好食Good Food YT

常常好食｜健康制作所FB

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