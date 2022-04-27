有片｜擔心「肌少症」纏身嗎？五個居家阻力運動遠離肌少症

「肌少症」是老年人失能的主因，人體骨骼肌肉會隨著年齡增長而減少，若是沒有運動習慣的老年人，一但受傷骨折，則可能長時間無法恢復正常行動。肌少症常伴隨著跌倒、失能、骨質疏鬆甚至是生活無法自理的風險，也因此家中若有老年人則更應注意是否有肌少症的跡象。

詹珞瑤在影片中教大家如何簡單的自我檢測肌少症，以拇指及食指虎口處去圍繞小腿最粗處，若輕易就可圍繞整個小腿甚至有許多空隙，代表罹患肌少症的機率偏高；反之無法圍繞著整個小腿則代表肌肉量尚足夠，可繼續保持，另外也可觀察日常生活，走路速度變慢、從椅子爬起會感到吃力、反覆跌倒或是體重減輕都需提高警覺！

為了預防肌少症物理治療師也帶來了五個在家就能做的阻力運動，分別是站姿扶牆伏地挺身、坐姿扶椅撐體、靠椅深蹲、單腳扶牆踏蹲和啞鈴上肢訓練，以上動作都有建議的組數和重量，應視個人的狀況量力而為且循序漸進，若是本來就容易跌倒的長輩應有家人在一旁陪同協助，詳細的動作說明都在影片中，快打開影片跟著詹珞瑤物理治療師練習這五個阻力訓練，讓你遠離肌少症！

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原始影片

詹珞瑤 物理治療師YT

詹珞瑤 物理治療師FB

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