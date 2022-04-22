月薪八千電器行學徒 如何成為台積電最佳年度供應商董座？林仲章：不要謙虛，不爭取就沒機會！

那一年，18歲的林仲章只有高工畢業，因為兵役體檢被評丙等不用當兵，他在電器行當月薪八千元的學徒。家境不好，一輩子只能這樣了嗎？當時的他沒有想過，未來有一天會成為聯毅科技公司董事長，拿下五個國立大學碩士學位，更成為三鐵運動好手。

18歲的電器行學徒如何成功蛻變？聯毅科技公司董事長暨總經理林仲章，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己的勵志人生路。

自卑沒自信的過往

林仲章從小體型一直都過瘦，還曾因此胃穿孔送醫開刀過。高三身高170公分卻僅有44公斤，兵役體檢被評為丙級國民兵，高工鑄造科畢業後，同學都去當兵、或到餐廳當服務生，工作雖然輕鬆，但他心想「一定要找可以學到東西的工作！」

他到電器行應徵，從月薪八千元的裝修學徒開始做起，第一份薪水拿去考汽車執照，希望投資自己，未來有更多機會可以找到好工作。工作兩年後，他思考「如果停在原點，就只能夠一輩子做兩萬多元的工作了！」不願一輩子賺的錢現在就可以算得出來，他決心看長遠一點，要讀書、才能跟別人競爭。

他辭去工作，補習三個月後考上台北工專日間部，靠著暑假打工省吃儉用、奶奶、母親補貼學費，最後以第一名優異成績畢業，成為機械設計工程師。1999年底他看見半導體產業發展潛力「我希望做的是幾百萬元設備的工作，還是幾億元設備的工作？」，毅然隻身從台北到新竹發展，走對行業、跟對老闆。

人生地不熟，林仲章只帶了一個包包裝了換洗衣物，買了一個墊子睡地上，就這樣展開在新竹工作好幾年的歲月。

聯毅科技公司董事長暨總經理林仲章，是三鐵運動好手。圖片由林仲章授權「有肌勵」刊登

人生最屈辱的一天

台北工專學歷在台北好用，但竹科到處都是大學生，專科生常被看不起，當時台北工專已經升格為台北技術學院，他決心報考台北技術學院機電所在職專班，但筆試過後，卻一直沒有收到複試通知「應該考不上了吧？」

「我很慶幸當時把握機會，第一名畢業，對我未來幫助很大」有一天他深夜返回基隆老家，卻發現學校寄來的複試通知，面試時間就是隔天早上8點。他在全無準備下，倉皇趕赴口試，一路經歷四關口試，主考官發現他是當年學校第一名畢業學的學生，最後高分錄取。

「很多事情當初做覺得還好，後面想還好當初有努力，未來才能夠有加分」論文指導教授，請林仲章研究機械手臂，當年在電器行當學徒學會的機械常識派上用場，論文口試當天卻遇到機械手臂博士嚴厲指導，口試就花了三小時。當時他沒想過，這個人生最屈辱的一天，會成為他未來創業做機械手臂的契機。

聯毅科技公司董事長暨總經理林仲章，一路都堅持努力做到最好。圖片由林仲章授權「有肌勵」刊登

試試看啊不要謙虛 不爭取就沒機會

林仲章在美商擔任半導體客服工程師，負責現場裝機、客戶服務、了解客戶所有問題，熬夜值班、24小時待命，曾在半導體晶圓廠裡胃潰瘍發作，被客戶送到醫院，或常做到半夜睡一個小時，又回去工作。

2003年時景氣變差，美商大量裁員、合併，2004年林仲章和伙伴離職創設「聯毅科技」公司，主攻「半導體設備售後服務」，當時覺得公司可能會倒，他不敢告訴老婆自己離職，團隊中沒人敢當公司負責人扛責任，林仲章抽籤抽到當董事長，又因為他年紀最大，被選為總經理。

聯毅科技營運兩年後，有越來越多原本委由他們維修的公司，轉為自己修設備節省成本，林仲章看到生意越來越少的危機，公司決定轉型，但要做餐廳？還是做買賣？

剛好過去服務的美商公司，有機械手臂維修的需求，林仲章想到，許多半導體設備公司的機械手臂有很多問題，當初自己的碩士論文也是研究機械手臂，決心切入機械手臂市場，但其他夥伴不願意「太難了，我們不會。」

「有機會就做做看啊！試試看，也許就修好了！」林仲章鼓勵夥伴們從無到有開始努力，不要謙虛，不爭取就沒機會，爭取機會後就加倍努力把它做好！他用客戶立場思考，怎麼先把事情做好、先解決問題？誠懇老實的態度、專業的服務，獲得聯電等大公司肯定。

聯毅科技公司董事長暨總經理林仲章，累積參與42場馬拉松賽事。圖片由林仲章授權「有肌勵」刊登

人生絕望再逢生

2009年金融風暴重創各產業，聯毅科技遇到機器人轉型，開始虧損，需要增資投資，但股東們意見不同，擔心景氣低谷卻要燒錢投資會失敗，還有人提議結束公司營運，至少還可以分配剩餘資產。

後來，雖然成功增資，但林仲章深覺自己能力不足，法律、會計、管理都一知半解，卻要負擔公司未來，太危險了！「我自己不成長會害了整個公司」他不願土法煉鋼，2009年考進清大EMBA，接下來持續攻讀台大EMBA、交大科法所，不斷充實自己，帶領公司逐步轉型。

從金融風暴低谷原本一周只工作兩天，到後來每天加班到半夜做不完，每件都急件，蟬聯台積電備品類最佳年度供應商，聯毅科技站穩半導體機械手臂技術服務專家、生醫自動化技術服務專家地位，每年業績都以兩倍數速度成長。

體檢丙級變三鐵好手

家庭、事業、學業三頭燒，讓林仲章壓力滿檔。運動，成了他紓壓的好方法。他參加台大EMBA的跑團，從原本連跑操場都氣喘吁吁，如今已挑戰過42場馬拉松，國外賽事有波士頓、柏林、倫敦、上海及大阪馬拉松，個人PB 3小時零7分。

他也完成11場鐵人賽，113最佳成績5小時52分，獲選為第10屆戈壁挑戰賽看板人物。深知運動帶來的好處，林仲章也成立聯毅科技公司跑團，希望員工更有活力有朝氣，連續5年舉辦運動會。

聯毅科技的幹部2005年開始爬玉山、單車騎武陵，去年找運動專家教運動，只要員工願意加入游泳班、跑步班，公司全額補助學費，公司120人有40多人報名，第一次上課大家都臉色發白，如今體力都變好，心情開朗，公司凝聚力變強，彼此有相同話題，關係更緊密、參與感更高。

今年9月，林仲章即將攻讀第五個碩士：清大運動科學系研究所。「運動成績一直無法突破、知識一知半解，要學就把它弄得專業一點！」雖然，這是林仲章人生第一次為了興趣而讀的碩士，但依然「做什麼都要做到最好！」

聯毅科技公司董事長暨總經理林仲章，累積參加過11次三鐵挑戰。圖片由林仲章授權「有肌勵」刊登

就算失敗了也要學到東西

走過學徒道路，成為每年業績兩位數成長的科技公司董座，林仲章認為，許多人講求安逸、怕失敗，就算給他們機會也不敢接受。「其實，就算失敗了也可以學習很多東西，失敗要越早越好！」

跳脫舒適圈來新竹、創業時放下美商月十幾萬收入，離職從零開始，他不是不會害怕，而是仔細思考「如果失敗了，最糟情況會怎樣？」如果想多做多學，就不會太計較，不要把未來的機會推掉，做了、學了都是自己的。接到客戶需求就努力執行好，抽籤抽到當負責人就努力做好，做甚麼就像什麼，努力做到最好。

透過「有肌勵」，林仲章也想鼓勵更多人：

運動跟人生一樣，都是逐步累積的過程，每分每秒的時間都是寶貴的，絕對不要半途而廢，不浪費過程的時間，錯誤了就修正，跑慢了就想下次怎麼樣可以跑快一點？一步一步努力，就可以締造個人PB（Personal Best），在衝過終點的那一刻，得到成功突破自我、發自內心的喜悅。

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