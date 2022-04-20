不想失敗怎麼辦？她從小不運動練到體脂7%：用盡全力，痛苦一次就好！

對很多人來說，要開始新的挑戰，總是心懷忐忑：好難喔！怎麼開始？失敗怎麼辦？對從不運動、減重反覆失敗的唐鈺琄來說，也是如此。3年前她告訴自己「痛苦一次就好！」透過重訓，練就體脂7%的健美體態。

唐鈺琄接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享如何突破心魔，邁向更好未來的勇敢蛻變。

插大重考的打擊

五專畢業後，唐鈺琄想繼續升學準備插大考試，由於五專成績還算不錯，所以輕忽了考試，當時雖然有補習，覺得自己有認真唸書準備，結果竟然只考取夜間部大學，嚴重打擊她的信心，決定到補習班重考一年。

重考這一年，看著身邊的同學不是開始新的校園生活，就是上班工作邁入人生另一個階段，「覺得好像只有我一個人，還在原地停留跨不出去。」她自卑不敢和過往同學聯絡，腦海中常常會浮現想放棄的念頭，也會想怠惰偷懶。

「重考的過程太痛苦、太孤單了，而且重考班的學費也不便宜，我不要再經歷一次了！」她比別人更認真準備，總是最早進補習班、下課後繼續留下來念書，隔年果然考上了心目中理想的學校。

這個挫折，讓她在之後工作上會花更多心思和時間去檢查，降低出錯的機率，也學習到「做什麼事情都要做足努力，痛苦一次就好！」

不運動的孩子

從小，長輩師長就告訴唐鈺琄，把書唸好就好，其他都不重要。在這樣的心理建設下，她總以為自己沒有運動細胞，跑步跑不快、網球打不到，變得不喜歡也不想運動，體育課就躲在樹蔭下和同學聊天，為自己貼上不愛運動的標籤。

不運動又想漂亮瘦身，她嘗試過各種不吃澱粉的極端減肥、中醫針灸埋線，雖然成功瘦到48公斤，但因為是不正確的減重方法，沒過多久就復胖，更一路胖到60公斤，代謝也變差。

十幾年前她剛加入健身房，但當時大眾的審美標準是鳥仔腳、四肢細細長長的，像林志玲那種名模身型才漂亮，因此當時她只上瑜珈、飛輪課，還迷上路跑，為了跑步想破個人最佳成績，專程找了跑步教練上課，當時的身型雖然偏瘦，但是完全沒有肌肉線條。

三年前開始重訓之路

3年多前，她開始投入重訓，學會正確並且適合自己的飲食方式，身型開始出現變化，從沒想過的肌肉線條在身上出現，困擾多年的肚子也消風不少，體脂最低一度來到7%，「真的完全沒想像過，自己有一天會變成這樣的身型！」

一路重訓至今，常常會有不認識的人對她說「幹嘛練那麼壯？女生就是要瘦瘦的才好看，你這樣很醜！」初期她因為很在意別人眼光，覺得落寞傷心，還好教練當頭棒喝「為什麼你要在意陌生人的看法？」她才學會欣賞自己的努力。

討好自己最重要

走出大考失利、減重失敗陰影，唐鈺琄學會「對現狀不滿意，想改變現狀，就做足努力，痛苦一次就好！」

面對他人的貼標籤和各式評價，透過「有肌勵」她想鼓勵更多人：每個人的喜好不一樣，不管怎麼樣的外表，都無法得到別人滿意。你無法討好所有人，不要在乎別人的眼光，愛自己、討好自己最重要！

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