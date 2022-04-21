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有片！超級食物「藜麥」如何輕鬆上菜？藜麥南瓜炊飯一學就會
現代人對於增肌減脂的觀念越來越普及，如何選擇健康的澱粉更是一大難題，許多人為了減肥會選擇不吃澱粉，但其實澱粉也屬於人體所需的營養素，長期不吃澱粉可能會引發女性月經紊亂等問題，因此不是選擇不吃，而是應該選擇吃什麼和怎麼吃。
今天「潔絲的享吃吧」為大家帶來營養又健康的藜麥南瓜炊飯教學，是一道可以輕鬆快速完成的日常料理，藜麥和南瓜都是營養價值極高的食材，蛋白質含量可與豆類與肉類比擬，且膳食纖維高於一般植物、不含麩質且低GI，被許多營養師稱為「超級食物」，而南瓜用來代替一部分的米飯，不只增添許多營養價值，也能降低整體熱量，每100公克的白飯熱量有182大卡，而同份量的南瓜熱量僅69大卡。
這次的藜麥南瓜炊飯中材料除了南瓜和藜麥以外還添加了鴻禧菇，鴻禧菇也可以替換成自己喜歡的食材，增添不同風味，這道料理做法簡單又方便，美味的同時又兼顧健康，想知道怎麼做的話趕快點開影片跟著做吧！
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