有片｜吞嚥困難別慌張！五招教你保健吞嚥肌群不退化

家中是否有長輩或是自己本身是銀髮族長期在生活中有吞嚥的困擾，抑或是擔心吞嚥肌群退化卻不知道怎麼保養嗎？讓「羅東博愛醫院」復健技術科陳俞而治療師來幫大家解決困擾，只需利用日常生活中的零碎時間，就能保健自己的吞嚥肌群！

吞嚥肌群的訓練可以提升肌肉力量、靈活度和控制能力，而這項訓練包含了五項運動，分別有口腔運動三種各十次、舌根後縮運動十次、咽喉肌群運動三次，每天花一點時間做這五項運動就能保健吞嚥肌群健康，也能幫助吞嚥困難的病患恢復日常飲食。

吞嚥困難發生在很多病灶中，時常伴隨噁心、發炎、嘔吐等，甚至會因心理原因造成進食不易，非常擾人也需要耐心訓練。我們可以在尚未發生時通過以上的運動來保健自己的吞嚥肌群，想知道這五項運動怎麼做的話，快點開影片跟著治療師一起做吧！

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