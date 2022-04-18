你怎麼還沒結婚？再不結婚生不出小孩喔？超甜護理師：你有能力給自己飽滿的愛！

30歲，對女人來說，是個就算自己想跨過，旁人卻百般給阻撓的坎。護理師劉家妤擁有天使臉孔的甜美外表，讓人有一秒想談戀愛的笑容，也依然常被問到「還不結婚嗎？」「這樣會生不出小孩喔？」

「為什麼自己的價值，需要有別人愛才能肯定呢？」在疫情第一線奮戰、走過失戀，劉家妤接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享人生越活越精彩的秘訣。

熱情奉獻的護理工作

劉家妤的母親是護理師，常因護理工作輪班不在家，雖然小時候由阿公阿嬤帶大，但小家妤對母親只有滿滿崇拜和敬意；看偶像劇「惡作劇之吻」愛上湘琴的角色，立志未來要跟湘琴一樣，當可以幫助很多人的護理師。

實習時，面對病人生離死別，因缺乏相關經驗，常遭病患的不信任或拒絕，她吞下淚水，努力調整心態，幫病人打針沒辦法一次到位，就自己買針具回家，找男朋友當人體安妮，練習抽血打針、包紮換藥，一步步蛻變成熟護理師，圓滿完成把病患從「接入院、提供護理照護、直到出院」流程。

幫病患解決了一件小事情、貼心的想到小細節、讓病患與家屬都感到「哇！你怎麼會發現？」，或當病患說血管很難打，她卻可以一針就打上；換藥的時候幫病患包紮得很漂亮…等瑣碎小事，都讓劉家妤在護理工作中，充滿成就感與自我肯定的價值。

疫情下的高壓護理工作

2021年5月中旬，新冠肺炎疫情在臺灣大爆發，每位護理師身上的全套防護裝備熱得讓人汗水直流。工作壓力沉重爆表，但對於劉家妤來說，照顧病患是一種使命，每一步都要非常的謹慎，絕對不能有「不小心」的發生。

「我們照顧的是人，如果不小心做錯，例如給錯藥、打錯針…可能就會傷害到病患」，擔心在工作現場染疫，卻又得提醒自己千萬不能犯錯，身心靈都遭遇極大壓力壟罩。

當時她和男友分隔兩地，因為擔心疫情傳染，兩人幾乎半年不能見面；在外用餐、住宿，也會被問到「是不是護理人員？」眾人避之唯恐不及，劉家妤曾懊惱不解「為什麼幫助人，卻要面對歧視的眼光？」還好家人一直溫暖支持，陪伴度過疫情的煎熬時刻。

運動走出悲傷

半年前，劉家妤分手了。為了舒緩失戀帶來的悲傷情緒，她開始靠運動轉移注意力，不論是健身、爬山、瑜珈、有氧、打羽球、攀岩樣樣都來，原本就喜歡運動的她，負面情緒在運動中得以發泄，在運動過程中獲得掌控生命的成就感。

失戀後，劉家妤意識到過去性格、生活上的不足，而努力改正；漸漸的，笑容慢慢回來了，不再一直沉浸在悲傷的氛圍裡。某一天突然發現，不知不覺間已經很少想起那個人，人生已經慢慢的往前走，努力追求為自己而活，想要有更好的體態跟心態。

你有能力給自己飽滿的愛

劉家妤目前在醫院附設學校擔任校護，是學生最愛的護理師姐姐；高中時期就擔任外拍模特兒，甜美陽光的她，IG擁有上萬粉絲追蹤，即便生活充實自在，但也跟許多女孩一樣，常被問到「你怎麼都還沒結婚？」「快30歲了，小心生不出來！」

過去，劉家妤會失戀、因旁人想法批判自己，但如今她有更開闊的想法。透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人：

如果覺得孤單，與其空虛寂寞覺得冷，不如去運動吧！如果是爬山，就享受當下只會專注在面前攻頂的感覺，用盡全力、筋疲力盡的，不會有多餘的時間去緬懷或傷感離開的那個人。

妳並不需要有人愛，才能證明妳活著的意義，妳自己就有能力給自己飽滿的愛。

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