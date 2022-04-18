快訊

總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你怎麼還沒結婚？再不結婚生不出小孩喔？超甜護理師：你有能力給自己飽滿的愛！

聯合新聞網 / 張念慈
護理師劉家妤有甜美笑容、IG有上萬粉絲追蹤。圖片由劉家妤授權「有肌勵」刊登
護理師劉家妤有甜美笑容、IG有上萬粉絲追蹤。圖片由劉家妤授權「有肌勵」刊登

30歲，對女人來說，是個就算自己想跨過，旁人卻百般給阻撓的坎。護理師劉家妤擁有天使臉孔的甜美外表，讓人有一秒想談戀愛的笑容，也依然常被問到「還不結婚嗎？」「這樣會生不出小孩喔？」

「為什麼自己的價值，需要有別人愛才能肯定呢？」在疫情第一線奮戰、走過失戀，劉家妤接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享人生越活越精彩的秘訣。

熱情奉獻的護理工作

劉家妤的母親是護理師，常因護理工作輪班不在家，雖然小時候由阿公阿嬤帶大，但小家妤對母親只有滿滿崇拜和敬意；看偶像劇「惡作劇之吻」愛上湘琴的角色，立志未來要跟湘琴一樣，當可以幫助很多人的護理師。

實習時，面對病人生離死別，因缺乏相關經驗，常遭病患的不信任或拒絕，她吞下淚水，努力調整心態，幫病人打針沒辦法一次到位，就自己買針具回家，找男朋友當人體安妮，練習抽血打針、包紮換藥，一步步蛻變成熟護理師，圓滿完成把病患從「接入院、提供護理照護、直到出院」流程。

幫病患解決了一件小事情、貼心的想到小細節、讓病患與家屬都感到「哇！你怎麼會發現？」，或當病患說血管很難打，她卻可以一針就打上；換藥的時候幫病患包紮得很漂亮…等瑣碎小事，都讓劉家妤在護理工作中，充滿成就感與自我肯定的價值。

疫情下的高壓護理工作

2021年5月中旬，新冠肺炎疫情在臺灣大爆發，每位護理師身上的全套防護裝備熱得讓人汗水直流。工作壓力沉重爆表，但對於劉家妤來說，照顧病患是一種使命，每一步都要非常的謹慎，絕對不能有「不小心」的發生。

「我們照顧的是人，如果不小心做錯，例如給錯藥、打錯針…可能就會傷害到病患」，擔心在工作現場染疫，卻又得提醒自己千萬不能犯錯，身心靈都遭遇極大壓力壟罩。

當時她和男友分隔兩地，因為擔心疫情傳染，兩人幾乎半年不能見面；在外用餐、住宿，也會被問到「是不是護理人員？」眾人避之唯恐不及，劉家妤曾懊惱不解「為什麼幫助人，卻要面對歧視的眼光？」還好家人一直溫暖支持，陪伴度過疫情的煎熬時刻。

運動走出悲傷

半年前，劉家妤分手了。為了舒緩失戀帶來的悲傷情緒，她開始靠運動轉移注意力，不論是健身、爬山、瑜珈、有氧、打羽球、攀岩樣樣都來，原本就喜歡運動的她，負面情緒在運動中得以發泄，在運動過程中獲得掌控生命的成就感。

失戀後，劉家妤意識到過去性格、生活上的不足，而努力改正；漸漸的，笑容慢慢回來了，不再一直沉浸在悲傷的氛圍裡。某一天突然發現，不知不覺間已經很少想起那個人，人生已經慢慢的往前走，努力追求為自己而活，想要有更好的體態跟心態。

你有能力給自己飽滿的愛

劉家妤目前在醫院附設學校擔任校護，是學生最愛的護理師姐姐；高中時期就擔任外拍模特兒，甜美陽光的她，IG擁有上萬粉絲追蹤，即便生活充實自在，但也跟許多女孩一樣，常被問到「你怎麼都還沒結婚？」「快30歲了，小心生不出來！」

過去，劉家妤會失戀、因旁人想法批判自己，但如今她有更開闊的想法。透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人：

如果覺得孤單，與其空虛寂寞覺得冷，不如去運動吧！如果是爬山，就享受當下只會專注在面前攻頂的感覺，用盡全力、筋疲力盡的，不會有多餘的時間去緬懷或傷感離開的那個人。

妳並不需要有人愛，才能證明妳活著的意義，妳自己就有能力給自己飽滿的愛。

延伸閱讀

別再當低頭族了！醫師：椎間盤突出都來自日常壞習慣

無需裝備！三大全身體能基礎訓練

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

有肌勵療心室Podcast：https://udngpower.soci.vip

相關新聞

有片｜跳繩瘦身？專家教你正確的跳繩方式

跳繩是我們小學共同的回憶，也是居家鍛煉心肺適能的好夥伴，如果想學習但找不到方法也找不到教練，那就跟著Youtuber「光頭神童 李翰暄Shindo」一起來探索跳繩這項運動，好好的認識並把它學會吧！

你怎麼還沒結婚？再不結婚生不出小孩喔？超甜護理師：你有能力給自己飽滿的愛！

30歲，對女人來說，是個就算自己想跨過，旁人卻百般給阻撓的坎。護理師劉家妤擁有天使臉孔的清新外表，讓人有一秒想談戀愛的笑容，也依然常被問到「還不結婚嗎？」「這樣會生不出小孩喔？」

有片｜別再當低頭族了！醫師：椎間盤突出都來自日常壞習慣

常常手腳麻、腰痛或肩頸痠痛？恨可能要注意椎間盤突出問題了，椎間盤突出主要原因都是不因為正確姿勢而引起，那麼該如何預防椎間盤突出？患者又該怎麼居家復健？讓中國醫藥大學新竹附設醫院復健科賴宇亮主任、張佑萱組長告訴你！

有片｜無需裝備！三大全身體能基礎訓練

為了保持良好的體能，每天都會進行怎樣的訓練呢？Youtuber「Eugene & Jayn」帶著大家經過了第一天的熱身、第二天的核心平衡，來到第三天，要來教大家好好的鍛煉最基礎的體能！

有片｜溫暖又有飽足感！2種減醣常備早餐報你知

減醣、減肥的你，早上起床又在想要吃什麼？YouTuber「批批在日本幹嘛」將要教大家製作兩種可以常備在冰箱裡的減醣早餐，只需要簡單的烹煮和調味就好，讓你減肥減的輕鬆愉悅。

薪水全給女友管卻滿身債 從憂鬱尋死到健美男神：生命不會放棄你，只有你放棄生命

希望有個家，為什麼那麼難？相信愛情全力付出，為什麼只得到不堪對待？三年前，何木謙感情受創、存款歸零背債，快30歲卻活成了這副糟糕模樣，他決心了結生命。 還好，運動救了他。何木謙接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，揭露如何走出憂鬱困頓，邁向健美常勝軍的勵志人生故事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。