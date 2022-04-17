有片｜別再當低頭族了！醫師：椎間盤突出都來自日常壞習慣

常常手腳麻、腰痛或肩頸痠痛？恨可能要注意椎間盤突出問題了，椎間盤突出主要原因都是不因為正確姿勢而引起，那麼該如何預防椎間盤突出？患者又該怎麼居家復健？讓中國醫藥大學新竹附設醫院復健科賴宇亮主任、張佑萱組長告訴你！

賴宇亮主任表示，現在許多小朋友看書姿勢不正確，又因長期使用手機，肩頸使用過度的現象頻繁，要跟在學校時一樣，50分鐘需要休息一下。主任提醒，最重要的還是不要久坐、訓練核心肌群、搬重物時小心腰部以及不要坐在矮板凳上，才能預防椎間盤突出。

張佑萱組長教大家5招緩解腰痠背痛，分別針對脖子、手臂、胸椎、肩膀以及胸肌去做復健，詳細動作都在影片中，還有賴宇亮主任4個休息時間放鬆小技巧，快打開看看吧！

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原始影片

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