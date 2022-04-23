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有片｜長時間久站久坐？簡單三招舒緩下肢水腫
下肢水腫是上班族、久坐族的通病，「生生優動」將提供你三招在家就能做的下肢運動，快跟著一起做來舒緩水腫問題。
水腫是一種非常常見的症狀，很多人聽到水腫會認為跟喝水有關，以為少喝點水就不會水腫了，但這其實是個嚴重的錯誤觀念，實際上水腫並非水分過多造成，反而是身體的排水（代謝）出了問題喔！
提醒大家，若水腫問題一直無法緩解，建議還是至家醫科或腎臟科就診，對於因水腫就醫的患者，醫師會從問診、聽診，必要時配合血液、尿液檢驗，或加上胸部X光，即可判別病因是屬於局部或全身性問題。
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