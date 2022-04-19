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有片｜便祕必吃！14大高膳食纖維食物清單報你知
「黃君聖Sunny營養師」要跟各位分享14大高膳食纖維食材，同時也要教你怎麼做高膳食纖維料理，以及排便不順時要注意什麼！
根據國民營養健康狀況調查，現代人因為飲食的問題，所以文明病也越來越多，癌症也算是其中一種病，而十大癌症發生人數中大腸癌連12年排名第一！
黃君聖營養師要提醒大家，預防癌症守則：維持理想體重、拒絕香煙檳榔酒、均衡攝取六大類食物、150分/週中等強度運動、適度釋放壓力。這些道理相信大家都明白，所以黃君聖營養師在影片中特別要跟大家分享，能夠預防大腸癌必吃食物，快跟著營養師一起這樣吃，遠離大腸癌！
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黃君聖Sunny營養師 YT: 點我看
黃君聖Sunny營養師 原始影片:點我看
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