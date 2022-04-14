有片！水腫怎麼消？5個日常地雷要注意！

早上起床腫到不認識自己？水腫是好多女生的困擾，看起來胖了一圈，有損顏質。那到底是什麼原因會造成水腫呢？水腫了又該怎麼消？讓健身教練「Candice」幫你解決水腫謎思！

水腫的原因通常與生活型態有關，如上班族久站久坐、前一晚攝取太重口味的食物，導致皮下主織與血管外中間組織液堆積，造成身體腫脹。大多人的水腫症狀是屬於體質性的，腫脹程度也較輕微，但若為長期腫脹，建議去找醫生，以免是腎功能異常、甲狀腺太低、過分亢進等問題。

Candice教大家一個最簡單測試水腫的方式，用手指按壓皮膚，看回彈速度，回彈速度越慢，水腫就越嚴重。

容易造成水腫的日常習慣分為5個部分，分別是飲食、喝水量太少、蛋白質攝取不夠、久站久坐以及賀爾蒙影響。教練提醒，在飲食部分，有些食物雖然低脂、低碳、高蛋白，但鈉含量很高，也是會讓人體造成負擔，導致水腫更嚴重，更多詳細內容都在影片中，快點開影片看看吧！

想了解更多關於健康知識的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓水腫遠離你！

原始影片

Candice Sweat Life YT

Candice Sweat Life FB

延伸閱讀

斜方肌越消越大好焦慮？3招讓斜方肌乖乖！

久坐族必看！物理治療師教你4招緩解腰痠