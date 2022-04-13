從不運動的護理師 因為父親一句話實現人生夢想

對護理師王貞媜來說，運動從來都不在人生該做的清單內。2年前身體健康急遽惡化，一度被懷疑罹癌「還有好多事想做，會不會來不及了？」在父親鼓勵下，今年她完成玉山攻頂、嘉明湖挑戰，人生夢想一一實現。

弱肌女怎麼變成登山女豪傑？王貞媜接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享蛻變的過程。

有溫暖的病房

王貞媜曾經照料一名90多歲跌倒骨折住院的長者，因無法吃東西，必須用鼻胃管灌食，但管灌牛奶容易拉肚子。王貞媜帶著外籍看護，一次又一次調整灌食時間、容量、熱量，廠牌，只希望長輩進食可以順暢舒服。

出院當天，家屬帶著外傭鞠躬道謝「住院期間很開心有你在」，感激她讓病房不再冰冷，而可以有很多溫暖。

5年前，王貞媜轉調新單位，面對截然不同的工作環境，壓力很大，挫折感讓她意志消沉、憂鬱。

她安慰、鼓勵自己，試著擁抱那個受到挫折而脆弱的自己「這只是一個過程，你可以在這兩天內，釋放自己負面的情緒，但兩天後就往前走吧！用心找出方法，逃避挫折不會讓自己變得堅強，只會更加懦弱！」

一提運動就厭世臉

王貞媜過去完全不運動，要她運動，只會得到一張極度厭世的表情，雖然愛吃、食量特大，但體態一值都維持得不錯。

不料2019年10月到2020年8月，身體開始陸續出現毛病，精神狀況差、走路跌倒骨折、胃不舒服、腸脹氣到無法工作、嚴重過敏必須吃類固醇。做胃鏡檢查，胃幽門桿菌感染，發現有免疫系統疾病，唾液腺腫大，疼痛，醫生觸診「這是惡性腫瘤！」還好穿刺結果正常，開始認真思考「人生應該健康活！」

她開始一周一次拳擊有氧，飲食雖然沒有節制，但飲料從全糖減至半糖、甚至微糖，晚上7點後不進食只喝水，斷斷續續持續到2021年5月疫情大爆發，運動又荒廢了。

父親一句話改變人生

「登山是一種被虐完，你還會笑著說謝謝的運動！」2021年8月底解禁後，王貞媜和朋友走訪鼻頭角步道，發現親近大自然能讓內心更平靜。更開心的是，跟朋友一起聊天、看到美景就拍網美照，登山結束後能好好吃上一頓美食，「登山CP值也太高」從此一周一郊山的運動旅程。

王貞媜的父親是登山勇腳，年輕時就挑戰過40多座百岳，其中一張挑戰嘉明湖的照片，更深深印記在王貞媜腦海中。但過往王貞媜從不關心父親為什麼要爬山？爬過什麼山？如今因為爬山，父女倆有更多話題可以聊天，一起分享爬山點滴。

為了鼓勵女兒進階挑戰，爬過玉山四次的爸爸說「只要你可以抽到排雲山莊，我就帶你去玉山攻頂！」今年2月底，父女倆成功攻頂玉山主峰；王貞媜決心挑戰一直刻在心中的「父親的嘉明湖」，順利在3月底挑戰成功。

活一個想起來會微笑的人生

走過不健康的過往，到享受登山帶來的自在，王貞媜得到更健康的每一天，以及和父親更濃烈的親子羈絆。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人：

現在的人生活得太辛苦了，沒有人是完美的，永遠都不要只活在別人的嘴哩、眼裡，人生是自己的，你需要做的，就是好好對自己負責！希望在很久的以後，當你回想起現在，是帶著微笑的！

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