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有片！手指痛麻睡不著覺？物理治療師教你緩解「滑鼠手」」

聯合新聞網 / 江孟軒
手指常常麻麻痛痛的？你很可能是腕隧道出問題了！圖/canva
手指常常麻麻痛痛的？你很可能是腕隧道出問題了！圖/canva

手指常常麻麻痛痛的？你很可能是腕隧道出問題了！快跟著「肌治生活」的物理治療師一起檢測一下手腕、學習如何正確擺放手腕，以及有腕隧道症候群該如何伸展，緩解疼痛！

腕隧道症候群，俗稱滑鼠手、媽媽手，通常發生在需重覆手腕動作的人身上，例如機械技工、木匠、打字員、及家庭主婦等。症狀通常出現在拇指、食指、中指和無名指的橈側半部（拇指側）的麻木，燒灼感或者刺痛。

影片中，居家檢測手腕的方法很簡單，先找到患側手的八塊腕骨處，用手輕敲，看手指有沒有痠麻疼痛等症狀。

伸展動作分為，正中神經伸展和筋膜伸展，15秒為一次，一輪做15~30次，一天做3回會更好喔！治療師也提醒，動昨時手腕要打直，如果有疼痛、刺痛感就要停止，以免更嚴重，詳細動作解析和按摩方式，都在影片中，快點開看看吧！

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原始影片

肌治生活 軒爺&阿文物理治療師 YT

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