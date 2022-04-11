辛勞一輩子養大6子女 水果嫂 69歲踏入健身房 背後原因超催淚

長達52年的日子，「水果嫂」鄧林銹錢的人生都是為別人活。丈夫酗酒重病，一家生計靠她賣水果、賣菜為生，省吃儉用只為拉拔6個兒女長大，每天僅睡4小時，無暇照顧健康，膝蓋退化、肌力流失，連蹲下這個動作都做不到。

「媽媽，我們希望你可以健康，陪我們更久。」去年，69歲的鄧林銹錢鼓起勇氣開始健身，全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪她，分享她從為別人活，到為自己活的勵志人生。

命運多舛的水果嫂

「水果嫂，今天蘋果怎麼賣？」人聲鼎沸的市場裡，老顧客遠遠就朝鄧林銹錢喊，鄧林銹錢也總是堆起滿臉笑容，絲毫看不出每天僅睡4小時，身心靈都承受極大壓力的背後故事。

鄧林銹錢育有6個子女，年輕時，先生因為生意失利，染上了酗酒的惡習，為了支應全家的生計，將近20多年的時間，她靠著賣水果，一肩扛起家庭的經濟重擔。

那時，每天晚上大約忙到12點才能休息，隔天清晨4點就得起床，摸黑趕去市場批水果，回家後再到旁邊的田裡，挖蓮藕跟採收一些先生種的蔬菜，趕緊清洗整理，就開著貨車載到工廠或是中華電信的門口擺攤，趁著中午出入的員工較多，也比較好賣。

常常忙到一整天，連停下來喝杯水、吃頓飯的時間，都沒有留給自己。

鄧林銹錢回憶，夏天的時候非常的炎熱，中午常常只能急忙灌下一大杯果汁牛奶，就繼續工作；收完攤後，還需要趕回家照顧生病的先生，不時的需要載他，往返桃園的大小醫院。

有時下午趁著收工的空檔，老公會要鄧林銹錢開車帶他出去外面逛逛，因為實在太睏了，常常在開車的過程中，忍不住的打起了瞌睡。數十年如一日，沒停過的勞動，就是鄧林銹錢再平凡不過的日常。

從沒喊過一聲苦

鄧林銹錢靠著鐵打的身體，照顧全家大小。四女兒Ting表示，雖然日子過的艱辛，但媽媽從沒喊過一聲苦，從沒有出去逛過一次街，但媽媽總會拜託隔壁賣衣服的老闆娘，若週五上台北補貨時，幫她的孩子帶上幾件衣服。

就是這樣咬著牙堅持，孩子們看在眼裡，也明白媽媽的辛苦，所以幾乎都選擇了半工半讀的方式，完成了學業，只為了減輕媽媽肩上的重擔。現在五個女兒，也一起合力的在中壢，經營了五家美髮沙龍「月影髮集」。

52歲才開始過自己的人生

先生離開的那年，鄧林銹錢52歲。孩子們都長大獨立了，她才終於開始「為自己」過上她想過的生活。

有時是在菜園裡種種菜、有時出現在公園，或是自己開車去找朋友泡茶聊天，也時常會去熟悉的宮廟裡幫忙，處理大夥的膳食，當個快樂的志工。雖然日子愜意快活，但心裡一直有個小小遺憾。

因數十年忙照顧家人沒運動，女兒開玩笑說她「圓滾滾的肚子像青蛙」；為了要給千歲祝壽而訂做的兩片裙，當時因在廚房忙沒穿上，後來身材發福也沒法再穿上，但她總會不時從衣櫥裡，把它拿出來看一看，又小心翼翼擺回去「不知道還有沒有機會，穿上它呢？」

69歲第一次踏入健身房

去年的10月，因為女兒們都已開始陸續的運動健身，為了想要媽媽更健康，三女兒Eva開口邀請媽媽一起上健身房，鄧林銹錢很乾脆的一口就答應了。更讓人驚訝的，她選擇的不是一般年長者的快走、游泳或跳廣場舞，而是跟著教練，運用專業的器材，做起肌耐力的訓練。

第一次見到教練，教練請鄧林銹錢做「蹲下」這個動作，那時的她做起來相當的吃力，因為膝蓋退化、肌肉流失，即便是緩慢的蹲下再起身，對她來說，都不是件容易的事。

教練開運動處方箋，請鄧林銹錢在家手扶椅子，每天早、晚兩回合，各10下的蹲下、起來，若是一周後，沒有好轉，就建議要去醫院檢查。聽話照做的她，沒想到才短短做3天，就可以流暢完成動作，膝蓋蹲下時不再感到疼痛。

覺得神奇的鄧林銹錢，就這樣開啟了健身生涯，每周一次，而且樂此不疲。身體哪裡有痠痛或不舒服，就告訴教練，透過專業指導，痠痛竟跟著不翼而飛了。

健身四個月來﹐在鄧林銹錢的努力與教練鼓勵的陪伴下，她不但肚子變小了、連大腿兩旁的贅肉，也都消弭不少。過往因為長期姿勢不良，導致肩膀產生沾黏，大家看到她都叫她不要駝背，透過持續健身，現在走起路來，可是輕鬆的就能抬頭挺胸呢！

現在的鄧媽媽，身體變輕盈了，體重雖然沒有太大變化，但身形卻大大不同了。今年千歲的的祝壽活動，她更終於穿上了擺在衣櫃多年的兩片裙，而且腰圍竟還有空間可以轉動，「這真是太值得驕傲了！我去到哪裡都一定分享運動的好處」。

相信自己可以

鄧林銹錢有五個孫子女，每天都很開心地過著含飴弄孫的日子，明年就要70歲的她，很享受「資深美少女」的現在，身體輕盈、心靈滿足，屬於她的燦爛人生，才正要開始呢！

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，美好的人生不會因為太晚開始就不美好，只要願意走出來，相信自己可以，我們的美好人生，可以從現在開始！

延伸閱讀

低頭族必備！跟肩頸痠痛說掰掰

久坐族必看！物理治療師教你4招緩解腰痠