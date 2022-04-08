國小遭霸凌險溺斃 母逝後她學會游泳：被壓落底也會抬頭！

「我不想死，誰來救我？」從小到大，五星酒店主廚陳冠蓁總是不斷被惡夢驚醒。她在湍急的河水中，載浮載沉不斷嗆水，即便努力求生，旁邊卻只有不停訕笑的人們，冷漠的看著她。

這樣的恐懼，來自於兒時被霸凌，險遭滅頂的真實經驗。原以為會伴隨一生的噩夢，在母親逝世後，她學習必須解放自己。陳冠蓁接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享從旱鴨子到游泳健將的心路歷程。

兒時受創立志減肥

陳冠蓁出生在鄉村一個不富裕的農家，家中有五個兄弟姐妹，她排行老三，生活雖然不是那麼優渥，但心靈卻是開心，滿足的。歡樂的童年中，唯有一件事讓陳冠蓁耿耿於懷。

「大摳ㄟ，你來了喔！」人都還沒到，表姑姑遠遠看到陳冠蓁就親切的大叫，喊到周遭的人都轉頭凝視，讓小冠蓁羞愧不已，想躲起來不願被人看見。

原來，家中兄弟姊妹都長得瘦，唯獨排行老三的陳冠蓁長的圓圓胖胖的，最胖的時候來到65公斤，親戚們的綽號，讓她從小就對身材感到自卑，發誓以後一定要想辦法變瘦，減肥成為她一生追逐的目標。

校園霸凌險遭滅頂

國小三年級時，陳冠蓁因為發育較晚體型矮小、加上圓潤的身材，成為幾位比較高個女同學霸凌的對象。

一次學校游泳課，女同學們相約把陳冠蓁趕到泳池中間，並連續把不會游泳的她頭壓入水中，即時水不深，陳冠蓁卻已經嚇到不知道喝了多少次水，手不斷拍打水面，卻只得到女同學們嘲弄的大笑聲。

「我到現在還記得她們捉弄我時，訕笑的表情」女同學們一時的好玩，讓小冠蓁心中留下多年的陰影，總是夢到被湍急的河流沖走，不會游泳的她一直一直嗆到水，直到快要被淹死了，才從惡夢中驚醒。

母逝衝擊改變人生

陳冠蓁和母親感情密切，溫柔的母親總是每天一早準備早餐給孩子，再到農田耕作，耕作回來繼續到加工廠工作賺錢養活一家。但是不管再怎麼忙，每逢佳節母親就是有辦法變出美味的應景食物，也種下陳冠蓁未來成為主廚的契機。

然而，長期操勞的關係，導致母親常常生病吃藥，操勞到後來肝臟硬化，才50歲就過世了。母親的早逝，讓陳冠蓁體悟到健康的重要性，「有再多的錢，沒有健康一切都是枉然！」開啟了陳冠蓁的運動人生。

「從哪裡失敗就從哪裡站起來！」陳冠蓁決心克服數十年的恐懼，從自學游泳開始；她花了幾個月學換氣、泳姿，一次一次修正姿勢，從連踢水都不會，到一周游至少四次、每次50分鐘，維持十多年至今不間斷，健康瘦到45公斤。

發奮圖強學會游泳後，某天夜晚陳冠蓁又夢見自己溺水，夢中她突然想起「我不是已經學會游泳了嗎？幹嘛不把頭從水中抬起來？」決定抬頭不再吃水，也不再隨波逐流或淹死。漸漸地，溺水的夢慢慢慢慢的減少，終究不再出現！

克服恐懼不再噩夢終身

身為忙碌的五星飯店主持，陳冠蓁依然堅持運動，就算寒流、下雨都不放棄，「時間是自己找出來的，不要找藉口」沒有健康的身體，就不會有開心的每一天，利用下班後或上班前空檔游泳紓壓，想要變美變瘦，要有恆心和耐力。

走過自卑的童年、溺水的死亡恐懼，50歲的陳冠蓁，比同年齡者看來都年輕、陽光、健康，透過有肌勵，她想鼓勵更多人：

人生的困難就跟每天夢到溺水一樣，被噩夢壓一輩子很痛苦。遇到困難絕對不能退縮，要想辦法克服，只要開始去做，就可以克服你的陰影和恐懼，再也不會夢到溺水，就算夢到溺水也學習會抬頭，大口呼吸！

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