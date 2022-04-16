有片｜無需裝備！三大全身體能基礎訓練

為了保持良好的體能，每天都會進行怎樣的訓練呢？Youtuber「Eugene & Jayn」帶著大家經過了第一天的熱身、第二天的核心平衡，來到第三天，要來教大家好好的鍛煉最基礎的體能！

影片中三個訓練動作各20~25下，自行調整節奏，三個主要訓練動作分別為：深蹲、波比跳、俯臥撐，除了無需裝備，動作簡單，在家也能做，還在猶豫什麼？快跟上一起鍛鍊體能吧！

Eugene & Jayn也表示，一個禮拜可以建議做3-4次，可是做的時間盡量都在30分鐘以上為最佳喔！

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Eugene & Jayn YT: 點我看

Eugene & Jayn 原始影片:點我看

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