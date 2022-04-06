花枝招展登山好丟臉？戶外網美冒險隊版主：強大可以和美麗共存！

「爬個山花枝招展的，像話嗎？」「穿那麼少來爬山，根本是褻瀆山林！」近幾年，登山年齡層逐漸下滑，越來越多年輕女孩在三角點拍下網美登山照，卻引來不同觀點的抨擊、羞辱。難道，美麗和登山，不能共存嗎？

「我相信，強大可以和美麗共存！」山女孩藍鯨（鄒依珊）接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何走過被曲解指責的過往，創設「戶外網美冒險隊」社團的歷程，希望讓自己、更多女孩可以勇敢分享美好。

熱愛冒險的設計師

「藍鯨」是鄒依珊在戶外的名字，她不是典型的山女孩，有點反骨，從來不自我設限，山友喜歡稱她為藍教主、阿鯨。

真實世界裡，她是一名設計師，曾在外商公司工作多年，目前在清華大學進修運動科學碩士，熱愛各種戶外活動，⼾外運動對她來說，就是另⼀個不同的世界、另⼀個家、另⼀群不同的朋友，在其中探索不同的可能性，同時發現不同的⾃⼰。

會踏入運動領域，一開始是在加入三年的健身房會籍，在最後半年要到期時才開始努力運動，當時剛分手，生活的重心就在健身上，後來有想創業的念頭，但還搞不清楚自己要做什麼，心理抱著如果連自己身材都駕馭不了，還談什麼創業？

一開始除了固定使用自己習慣的健身器材、跑1小時跑步機，後來離開健身房買了一組槓鈴在家自主訓練、每天做棒式及abs workouts，每天努力健身，體脂從27%降到15.7%，雖然創業沒有成功，卻養成健身運動的習慣。

後來開始跑步、登山，都是自然而然開啟的人生新篇幅；她也沒有放棄創業，現在又重新再給自己一次機會。

登山撤退也是學習

第一次挑戰百岳的經歷，現在想想都覺得好笑。當時朋友認為她體力可以，約她挑戰合歡西北峰，她負責在北峰顧帳篷，第一次登山過夜，她連睡袋都沒有，臨時跟家人拿一個睡袋，沒想到睡袋放太久已經受潮結塊風化，她還帶了浴袍、皮草「超瞎的，被大家取笑好久！」

剛開始登山的時候，鄒依珊總是勇往直前，很急著想要開始爬更進階的路線，越級打怪的方式讓她進步神速，但同時也飽受爭議，終於也有踢到鐵板的時候。

沒有挫折的人生不會精采，鄒依珊第一次登山徹退，是在大小劍。小劍山被喻為四大鳥山之一，那一次明明已經走到佳陽山了，但隊友認為她的狀況及速度不佳，決定徹退，當時她很氣餒、覺得不甘心。

「我一直夢想可以蹤走，大小劍是測試的考驗，但我卻失敗了，連小劍都到不了，還想走什麼蹤走！」當時山上遇到一位完百的姊姊，她安慰鄒依珊，小劍真的不容易；看著山上美景，鄒依珊領悟，安全第一，撤退也是一種學習。

刺眼的網美登山

大多時候，鄒依珊和一般人沒有什麼不同，只是在登山無人的山頂，會拍運動內衣、比基尼造型等紀念自己美好回憶的照片，但以網美的姿態登山，在前幾年對傳統登山者來說，是一種很刺眼的存在。

一次國慶日挑戰中央尖山行程，她花了20幾個小時挑戰成功，下山時已經天黑了，她在登山社群分享這段故事，卻因溯溪登山過程穿了國旗比基尼拍照，遭到部分山友攻擊「山難會發生，就是妳們這些無腦網美害的！」讓她備受打擊。

因為登山拍美照、分享美照，很多人不喜歡鄒依珊，甚至攻擊她，她曾經上靠北登山，也被登山圈的前輩用很不堪的言語羞辱過，有時也會害怕自己被人討厭，但幾年下來支持她的人卻很自然的變多了，鄒依珊也很感動這樣的轉變。

鄒依珊分享心境轉折，「不為什麼，因為我做我自己，我也不是真的那麼討人厭，有些人討厭我，是因為只看到我的表面，而沒有去理解我是怎樣的人」

創辦戶外網美社團

刻板印象認為，登山網美就是一個無腦的存在，有很多傷害人的話，如今鄒依珊學會以平靜的心去面對這些言語，她也思考「想大大方方分享照片，為什麼是不對的事？」

她創辦了臉書「戶外網美冒險隊」社團，鼓勵更多熱愛戶外女孩，穿喜歡的衣服攻頂，展現美好的自己，探索戶外的自由與瘋狂，如今社團成員已有8萬人，慢慢的，也讓戶外探索也能拍美照的風氣，變得自然開放，證明「強大和美麗是可以共存的！」

對現況不滿就勇於改變

「勇氣、改變、冒險，是我的信念，如果你不滿足現在的自己，那你為什麼不改變？」

對鄒依珊來說，運動是幫身體能量電池充電，開始運動後體能電池的容量會加大，不論在體能或是身材上會更有自信，運動後可以參與的活動選擇更多，但都取決於訓練和挑戰自己的決心。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，對自己負責也不傷害別人的前提下，無論從事什麼活動，安全健康第一；設定目標挑戰自己，不要自我設限，踏出舒適圈，改變可以讓自己變得更好，走出戶外，探索戶外的的自由與瘋狂，你也可以！

延伸閱讀

超有效率！10分鐘燃脂訓練擁有完美體態

視覺效果年輕10歲！15分鐘背部運動，讓你每天抬頭挺胸！