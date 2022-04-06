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有片｜久坐久站導致全身疼痛？專家教你3分鐘減少緊繃感

聯合新聞網 / 陳俐伶
嬰兒式伸展(圖/Canva)
嬰兒式伸展(圖/Canva)

物理治療師張勝傑將介紹這款適合久坐、久站而背部、肩膀及手臂緊繃的運動，只需要三個動作即可幫助你改善緩解緊繃感！

物理治療師張勝傑表示，此項運動建議深呼吸停留30秒，每個方向重複或交互執行各6次，可以透過深吸氣來擴張後側肋骨、後側筋膜，而在側彎的動作中，可以伸展側邊肋骨及腋下、手臂筋膜。

物理治療師張勝傑提醒大家以下狀況請勿執行此運動：1.椎間盤突出壓迫神經2.脊椎壓迫性骨折3.膝蓋做完此運動會疼痛者。

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物理治療師張勝傑 YT頻道：點我看

物理治療師張勝傑 YT原始影片：點我看

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