有片｜久坐久站導致全身疼痛？專家教你3分鐘減少緊繃感

常常覺得身體不舒服，檢查報告卻都正常？還出現便祕、憂鬱、頭痛、失眠等症狀？你可能是「自律神經失調」了！讓身為中醫師的「77老大」來教大家5個超實用的「自律神經失調」緩解方法，讓你身心都頭好壯壯！

2022-04-03 17:05