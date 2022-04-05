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有片｜九成台灣人都缺鈣？專家教你缺鈣該怎麼補最天然
「黃君聖Sunny營養師」要跟各位分享十大鈣質食材，同時也要教你怎麼做高鈣料理，以及挑選鈣質保健品要注意什麼！
根據國民營養健康狀況調查，國人有將近九成都缺乏鈣質，如果你平常飲食不注意的話，那必定是缺乏鈣質的那一群，人一天得補充1000毫克的鈣，但也不一定只有牛奶可補鈣，還是有許多食材可以補充鈣，黃君聖Sunny營養師將在影片中跟大家分享十大富含鈣質的食物喔！
黃君聖Sunny營養師也要提醒大家，鈣質會影響到我們的心臟、肌肉、皮膚、牙齒、泌尿系統、睡眠，甚至有一些人抽筋也是因為鈣質不足，身體的電解質不平衡，所以大家知道鈣質有多重要了嗎？
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黃君聖Sunny營養師 YT: 點我看
黃君聖Sunny營養師 原始影片:點我看
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