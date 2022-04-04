有片｜超有效率！10分鐘燃脂訓練擁有完美體態

下班回到家又不想動了嗎？Youtuber「潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess」將要傳授你在家就能做，每天只需要10分鐘有效率擁有美背的燃脂訓練！

愛找藉口的你，快跟著Youtuber「潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess」挑戰今天的燃脂訓練，動作分別為：甩壺鈴、單邊換手划船、深蹲＋肩推、弓箭步，四個動作循環訓練會做三組，中間不休息，整組做完休息一分鐘。至少每天練習10分鐘，加油，一起完成這次的挑戰！

體態是給人的第一印象之一，透過這次的訓練，除了動作簡單，在家也能做，每天10分鐘持續一週兩週後，你會發現真的非常有感喔！

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