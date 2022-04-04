有片｜超有效率！10分鐘燃脂訓練擁有完美體態
下班回到家又不想動了嗎？Youtuber「潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess」將要傳授你在家就能做，每天只需要10分鐘有效率擁有美背的燃脂訓練！
愛找藉口的你，快跟著Youtuber「潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess」挑戰今天的燃脂訓練，動作分別為：甩壺鈴、單邊換手划船、深蹲＋肩推、弓箭步，四個動作循環訓練會做三組，中間不休息，整組做完休息一分鐘。至少每天練習10分鐘，加油，一起完成這次的挑戰！
體態是給人的第一印象之一，透過這次的訓練，除了動作簡單，在家也能做，每天10分鐘持續一週兩週後，你會發現真的非常有感喔！
想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體更強壯！
潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess IG: 點我看
潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess YT: 點我看
潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess FB: 點我看
潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess 原始影片:點我看
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
有肌勵療心室Podcast：https://udngpower.soci.vip
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言