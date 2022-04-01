快訊

連假前出包！台電送電異常害列車臨停 高鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片｜來趟台北單車之旅吧！單車上捷運，規定一次報你知

聯合新聞網 / 江孟軒
單車行旅已是現代許多人周休假日的首選。圖/canva
單車行旅已是現代許多人周休假日的首選。圖/canva

單車行旅已是現代許多人周休假日的首選，但有時會希望藉由大眾交通工具的便利性，抵達目的地後再開始騎乘。這時問題就來了！究竟單車要如何上大眾交通工具呢? 以北捷為例，雖然單車上捷運措施已實施許久，但其中的規定對許多人來說仍是霧煞煞！

究竟有哪些需要注意的地方? YouTuber「伊娃」為大家整理了單車上捷運的影音懶人包，實際進站操作讓大家知道！

依現行規定，單車開放上捷運的時段是平日上午10點~下午4點。而進出站點除了流量交高的8個車站以外，如文湖線等一律不開放。而其餘開放的83個站點有哪些? 伊娃都已在影片中為大家清楚說明。

此外，伊娃也在影片中透過鏡頭示範了實際購票方式。進站後除了購買一張以一人一車合併收費 80元的車票之外，伊娃也在片中貼心提醒，如何防止掉票的慘況發生的小撇步，讓大家的騎乘設備更輕盈。

最後伊娃仍不忘提醒，整列車箱中僅第一節，及最後一節車廂可停放車輛外。切記不要占用到無障礙空間。大家都一起當個高素質的好公民吧。

想了解更多運動相關知識？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓運動更輕鬆！

原始影片

伊娃 Eva FB

伊娃 Eva YT

延伸閱讀

生小孩看這裡！營養師：六種營養素增加受孕機會

體脂越低越好？減脂前，女生小心這些問題！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜來趟台北單車之旅吧！單車上捷運，規定一次報你知

單車行旅已是現代許多人周休假日的首選，但有時會希望藉由大眾交通工具的便利性，抵達目的地後再開始騎乘。這時問題就來了！究竟單車要如何上大眾交通工具呢? 以北捷為例，雖然單車上捷運措施已實施許久，但其中的規定對許多人來說仍是霧煞煞！

人氣溝通講師曾是恐怖情人 他感嘆：只關注背叛我的人，卻忘了還有人愛我

「為什麼我知道恐怖情人想什麼？因為我以前就是恐怖情人！」這幾年，「忘形流簡報」在社群圈翻紅，成為各界爭相仿效的簡報風格，創始人張忘形更是高人氣的溝通表達、兩性關係培訓師，風光的背後，卻是曾經傷痕累累的過往。

有片｜不想花大錢買健身餐？教你一週減醣餐盒簡單煮！

減醣、減肥的你，外食選擇太少？高蛋白健身餐盒都好貴？讓YouTuber「批批在日本幹嘛」教大家一次直接準備一週的減醣餐盒，只需要簡單的烹煮和調味就好，讓大家再也沒有藉口亂吃外食！

有片｜阿基里斯腱發炎怎麼辦？物理治療師教你10分鐘改善！

阿基里斯腱又稱跟腱，俗稱腳筋，一旦受傷了，不但走路、站立困難，還必須花費漫長時間治療復健！日常生活中，如果遇到阿基里斯腱發炎的情況，該如何緩解呢？讓物理治療師「軒爺&阿文」告訴你如何檢測阿基里斯腱，以及受傷後的4個肌力訓練，讓你遠離阿基里斯腱疼痛！

25歲抽脂、吃減肥藥…換來更糟的人生？ 放過自己，接受你原本的樣子

25歲，該是如花燦爛的人生吧？對謝品怡來說，卻是人生最不堪回想的一段。被朋友欺騙，丟了工作又負債；透過抽脂、節食方式想改變外表卻換來全身病痛、身心靈崩潰「難道人生就這樣毀了嗎？」跌跌撞撞花了五年時間走出傷痛，開始正視接納原本不完美的自己，人生反而開始有了光亮。謝品怡接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段放過自己的心靈重建之路。

有片｜生小孩看這裡！營養師：六種營養素增加受孕機會

增加受孕機率，飲食大有學問！針對想添好孕族群，營養師高敏敏建議，可多吃葉酸、omega3油脂等6種營養素，增加受孕機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。