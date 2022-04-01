聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片｜來趟台北單車之旅吧！單車上捷運，規定一次報你知
單車行旅已是現代許多人周休假日的首選，但有時會希望藉由大眾交通工具的便利性，抵達目的地後再開始騎乘。這時問題就來了！究竟單車要如何上大眾交通工具呢? 以北捷為例，雖然單車上捷運措施已實施許久，但其中的規定對許多人來說仍是霧煞煞！
究竟有哪些需要注意的地方? YouTuber「伊娃」為大家整理了單車上捷運的影音懶人包，實際進站操作讓大家知道！
依現行規定，單車開放上捷運的時段是平日上午10點~下午4點。而進出站點除了流量交高的8個車站以外，如文湖線等一律不開放。而其餘開放的83個站點有哪些? 伊娃都已在影片中為大家清楚說明。
此外，伊娃也在影片中透過鏡頭示範了實際購票方式。進站後除了購買一張以一人一車合併收費 80元的車票之外，伊娃也在片中貼心提醒，如何防止掉票的慘況發生的小撇步，讓大家的騎乘設備更輕盈。
最後伊娃仍不忘提醒，整列車箱中僅第一節，及最後一節車廂可停放車輛外。切記不要占用到無障礙空間。大家都一起當個高素質的好公民吧。
想了解更多運動相關知識？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓運動更輕鬆！
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言