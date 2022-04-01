有片｜來趟台北單車之旅吧！單車上捷運，規定一次報你知

單車行旅已是現代許多人周休假日的首選，但有時會希望藉由大眾交通工具的便利性，抵達目的地後再開始騎乘。這時問題就來了！究竟單車要如何上大眾交通工具呢? 以北捷為例，雖然單車上捷運措施已實施許久，但其中的規定對許多人來說仍是霧煞煞！

究竟有哪些需要注意的地方? YouTuber「伊娃」為大家整理了單車上捷運的影音懶人包，實際進站操作讓大家知道！

依現行規定，單車開放上捷運的時段是平日上午10點~下午4點。而進出站點除了流量交高的8個車站以外，如文湖線等一律不開放。而其餘開放的83個站點有哪些? 伊娃都已在影片中為大家清楚說明。

此外，伊娃也在影片中透過鏡頭示範了實際購票方式。進站後除了購買一張以一人一車合併收費 80元的車票之外，伊娃也在片中貼心提醒，如何防止掉票的慘況發生的小撇步，讓大家的騎乘設備更輕盈。

最後伊娃仍不忘提醒，整列車箱中僅第一節，及最後一節車廂可停放車輛外。切記不要占用到無障礙空間。大家都一起當個高素質的好公民吧。

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原始影片

伊娃 Eva FB

伊娃 Eva YT

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