有片｜不想花大錢買健身餐？教你一週減醣餐盒簡單煮！
減醣、減肥的你，外食選擇太少？高蛋白健身餐盒都好貴？讓YouTuber「批批在日本幹嘛」教大家一次直接準備一週的減醣餐盒，只需要簡單的烹煮和調味就好，讓大家再也沒有藉口亂吃外食！
這次減醣便當準備的料理有軟Q法式吐司、蒸水煮蛋、花椰菜、甜豆、地瓜、蒜香蝦仁炒杏鮑菇、烤鮭魚時蔬和醃製雞腿肉。批批在日本幹嘛在影片中還分享了如何搭配菜色，讓便當的營養更均衡。
軟Q法式吐司要準備的材料有半條法國麵包、一顆雞蛋、100cc的豆乳以及1/2匙的蜂蜜或1小匙的甜菜糖，作法很簡單，只要先將雞蛋、豆乳和蜂蜜攪打均勻，再將麵包切片泡入其中，放入冷藏過2小時翻面等至蛋汁收乾，隔天想吃時直接取出乾煎即可。豆乳也可以用牛奶、燕麥奶、堅果奶做代替呦！其他菜色詳細作法快打開影片看看吧！
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