25歲抽脂、吃減肥藥…換來更糟的人生？ 放過自己，接受你原本的樣子

25歲，該是如花燦爛的人生吧？對謝品怡來說，卻是人生最不堪回想的一段。被朋友欺騙，丟了工作又負債；透過抽脂、節食方式想改變外表卻換來全身病痛、身心靈崩潰「難道人生就這樣毀了嗎？」

跌跌撞撞花了五年時間走出傷痛，開始正視接納原本不完美的自己，人生反而開始有了光亮。謝品怡接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段放過自己的心靈重建之路。

輕信朋友卻被騙負債

謝品怡大學畢業後，在產險公司任職，因表現優異25歲就被升遷為主任。朋友約她投資創業，因為堅信友情，她毅然離職，更向銀行貸款30萬投資，沒想到自己卻成了吸金詐騙的受害者，她丟了工作、一身孑然負債，不知道下一餐在哪裡。

有一天中午，準備出門找工作面試，當時冰箱裡剩下一顆蘋果，錢包只有150元，謝品怡站在冰箱前哭，告訴自己「又不是沒有能力，怎麼會讓自己變成這個狀態？未來不管怎樣，都絕對不會再讓自己走到這一步！」

永遠都太胖的模特兒

然而，人生並非許了願望，就會馬上實現。

謝品怡有著171公分的高挑身材，大三開始就接通告當模特兒，雖然體重僅有56，但經紀公司仍然要求她「再瘦一點，再瘦一點！」要求瘦到48公斤，如果不夠瘦，就接不到工作。

她從節食做起，兩天只吃一餐，但體重始終起起伏伏；接著從網路上買來路不明的減肥藥，卻一吃就拉肚子。朋友介紹她買直銷產品，半年花了十幾萬卻沒用。接下來，不論是中醫埋線、低週波電療、蛋白質減肥、代餐、最後連抽脂都做了，卻只瘦到52公斤。

花了五年時間砸錢嘗試，體重沒達標，身體卻搞垮了。謝品怡生理期不來了、臉上狂長痘痘，甚至開始出現暴食症的狀況，吃下一堆自己根本不喜歡的東西，邊吃邊哭；最後因為瘦不到公司要求的標準，工作幾乎接不到，最後只能淡出模特兒圈。

從最討厭的運動開始

謝品怡的身心靈都崩潰了，她不知道人生該怎麼繼續？在沒有其他辦法的情況下，她決定試著從運動開始做出改變。跑步是謝品怡最討厭的運動，她告訴自己「如果我可以堅持最討厭的事情，未來沒有什麼可以難倒我！」

從跑3k到10k，到設定每月參加一場半馬，謝品怡認真跑步一年多後，開始每週重訓3-4天，搭配醫師給予正確的飲食觀念，皮膚改善了、經期正常了、體態在開始調整的一年後也慢慢變好，成為她想要的樣子。養成運動習慣後，謝品怡也愛上攀岩、爬山等各式挑戰 。

接受自己的一切

曾經被信任的朋友騙走一切，現在的謝品怡，有自己的電商團隊，依然相信人性本善，相信頻率近的人會互相吸引，希望證明單純善良也可以賺到錢，不用踩著別人勾心鬥角才能往上爬。

曾經認為外表是自己的缺點，為了追求不健康的瘦失去健康，如今謝品怡學會接納自己「真正的缺點是指可以調整的地方，例如脾氣不好可以調整，不能調整例如身高，只要不能調整就不是缺點。例如我的眼睛一直都是大小眼，割完雙眼皮還是會大小眼，如果一直計較、不放過自己，人生一定很痛苦。」

她分享，沒有什麼困擾許久的問題會瞬間就被解決，會解決是因為一直都沒有放棄，只是解決問題需要時間與耐心，每一個挫敗的經驗都是珍貴的學習養分。

把挫折當過程不是結果

「人生沒有極限，只有劃地自限。」謝品怡表示，自己一直都是心急的人，做什麼都想看到立即的結果，或是想知道能得到什麼，但是減重的經歷，卻讓她意識「積極不心急」。凡遇到挫折，先問自己「我把這個事件當成過程還是結果？」如果只是過程，很容易就度過了，因為還有目標等著追尋，這是一個轉念的瞬間。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人：

「轉念」是指從第一念轉到第二念，「第一念」通常是情緒，而人常常會困在這裡，不開心、不滿足、焦慮、憤怒；「第二念」才是思考解決辦法，當問題解決，很多情緒其實也同時解決了。多練習轉念的速度，不要困在情緒裡太久，自然可以看到不一樣的人生光景。

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