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有片｜阿基里斯腱發炎怎麼辦？物理治療師教你10分鐘改善！
阿基里斯腱又稱跟腱，俗稱腳筋，一旦受傷了，不但走路、站立困難，還必須花費漫長時間治療復健！日常生活中，如果遇到阿基里斯腱發炎的情況，該如何緩解呢？讓物理治療師「軒爺&阿文」告訴你如何檢測阿基里斯腱，以及受傷後的4個肌力訓練，讓你遠離阿基里斯腱疼痛！
阿基里斯腱位於小腿後側，是人體最強壯的肌腱，也是踮腳、走路、抬腳的最重要肌腱，在體壇上，許多知名運動員都曾因為阿基里斯腱（跟腱）斷裂，進而影響運動生涯，成為運動員惡夢。
阿基里斯腱發炎的原因，在於過度使用與退化，如突然增加運度的強度和時間、體重過重、在不平或過硬的表面運動、穿不合腳的鞋子運動、小腿肌力不夠等。
軒爺表示，測試阿基里斯腱斷裂的方法很簡單，只要按壓阿基里斯腱與小腿中間交界處的地方，看腳底板有沒有向下踩的反射動作，有出現反射動作其實就是沒有斷裂的。但如果出現阿基里斯腱附近僵硬，並伴隨疼痛感、小腿明顯腫脹有腫塊，就是阿基里斯腱已經受損了！
軒爺&阿文教大家4個階段的阿基里斯腱的肌力訓練，分別為小腿肚運動、進階版小腿肚運動、跳耀式運動以及單腳跳耀式運動，以及最後的小腿伸展運動，只需準備一個小凳子，就能在家訓練了。治療師也提醒，如果腳跟、腳踝感覺不適，不要勉強做，以免受傷！
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