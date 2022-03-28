孤僻小胖妹化身人氣王 全靠掌握三翻身關鍵

「好羨慕別人有朋友…」從小，陳如意就是一路被取笑的小胖妹，她的心願很卑微渺小，卻是內心最深的渴望「我好想變漂亮，好想要跟其他人一樣都笑得好開心！」小女孩的願望，有可能成功嗎？

陳如意接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享胖妹大變身，找回自信和快樂的蛻變過程。

出生就是巨嬰

陳如意出生時體重就快5000克，國小時期一直身形圓滾滾，但家裡始終給予滿滿的愛，從不要求外型要符合社會期待，加上家裡開自助餐，三餐總是豐富營養，壓力大就暴飲暴食，吃很多甜食及垃圾食物，小學六年級體重就68公斤。

個性內向不會表達，對自己沒自信，陳如意的圓潤外表常被壞男生欺負，不是在教室亂丟筆嘲笑，就是下大雨時，故意拿雨鞋的水潑她，這樣的情況持續惡化，學校團體分組常常都是自己一個人，交際圈幾乎封閉。

還好到了國三，陳如意遇到好老師，鼓勵她參加學校排球比賽，透過打球時需團體互動方式，陳如意開始有了和其他人對話機會、了解怎麼溝通合作，身形也因為運動關係變苗條，身心靈都獲得釋放「原來，運動可以活出不一樣的人生！」

一群人跑得久

過去陳如意連跑操場都不願意，一運動就氣喘吁吁，但國中排球比賽經驗，讓她開始喜歡團隊合作、結交很多朋友。2013年她和朋友報名奧林匹克路跑，一群朋友一起練習，跑跑走走中歡樂跑完。

有了成功的路跑賽事基底，隔年她接著挑戰半馬，和朋友揪團練習，透過每天不斷的跑持續讓自己進步；體會「一個人跑得快，一群人跑得久。」真諦。

開心運動讓她維持標準體重，心情變好讓她希望自己變漂亮、想要有更好的線條，2016年後開啟健身房重量訓練。

陳如意持續運動，搭配營養補充及均衡飲食；以前隨便吃，現在不吃加工品、油炸類、太甜的不吃、多喝水。建立良好習慣後，她的體重從61公斤掉到53公斤，體脂肪從31%掉到23%，身形變得更好看。

為自己走過的路喝采

「孤僻小胖妹化身人氣王」願望成真了！陳如意認為，三個翻身關鍵分別是「有良師益友指點方向」、「開始運動找到樂趣」、「維持良好正向的生活習慣」，透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

你往前踏出的每一小步，都是累積都是進步，所以要為自己走過的路喝彩，相信自己可以，相信自己值得更好！

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