如果失敗怎麼辦？好辛苦想放棄？愛吹牛的爸爸竟然改變她一生

機會來了，害怕自己能力不夠，父母質疑擔心「你可以嗎？」；遇到挫折了，父母安慰「不要做了，這不適合你」。對藝人造型師曾秋如來說，這樣的場景從沒在人生上演過。

父親總是比所有人都相信她、肯定她，改變了她的一生。曾秋如接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享親子關係形塑人生的故事。

我的女兒是最棒的

「我爸是超帥的黑狗兄！」曾秋如的父親曾泰圳經營鐵工廠，雖然工作相當辛苦，但有記憶以來，父親一直都很注重儀容外表，會敷臉、塗隔離霜，古道熱腸的爸爸捐血、血小板就多達上千次，獲頒好人好事代表，廣受街坊鄰居愛戴。

受爸爸影響，曾秋如從小到大都很注意外表，喜歡把自己打扮美美的，高中就讀美容美髮科、大學專研化妝品管理。剛開始學剪頭髮時，爸爸就到處宣傳吹牛「我們家有一個大設計師，你快點來剪」邀請街訪鄰居來剪頭髮。雖然一開始有些不好意思，但在父親強大的信念下，曾秋如變得非常非常有自信。

美容美髮業工作時間長，天冷還要幫客人洗頭，三更半夜還在練習，難免遇到想放棄的時候。父親總勉勵曾秋如「你天生就是要做這個行業的！做任何行業都會遇到挫折，認定了就一路做到底，過程很辛苦是正常的，沒有辛苦是不會成功的！」

對自己的能力產生質疑時，父親總是說「你是最棒的，你是最好的，你真的很厲害！」初生之犢不畏虎，大學畢業後，曾秋如就直接開設自己的美容美髮造型店，「不要怕，你比別人都還優秀！」爸爸不間斷的鼓勵，讓曾秋如有勇氣面對所有挑戰。

日跑10K大嬸變姐姐

14年前，曾秋如剛懷孕，卻遭逢父親意外過世，逝後捐出器官幫助更多人，當年父親才50多歲的壯年時期，曾秋如告訴自己「要帶著父親的意志活下去！」她熱衷公益，帶著團隊到原鄉部落義剪，更告訴自己自律過好每一天。

身為一位美容美髮的造型師、新娘秘書講師，常常三更半夜起床幫明星藝人和新娘造型，需要很大量的時間泡在工作上，遇到最大的挫折，就是當工作滿檔了，卻沒有一個健康的身體，即使有財富送給你，你也沒有體力去承接。

過去曾秋如體重54公斤、身高166公分，穿到L尺碼，產後6年身材一直處於60多公斤，每天接觸外型亮麗的明星藝人、模特兒，她益發覺得慚愧。

兒子剛上小學的時候，曾秋如問兒子最喜歡、最不喜歡哪位科任老師，兒子回答最喜歡音樂老師，因為老師天天都去運動跑步，每天都笑容滿面、很陽光。最不喜歡一位科任老師，因為對方太肥了，感覺很懶惰，隨時會爆漿。

「我不想被兒子討厭，不想讓他被笑是阿嬤來接他。」曾秋如決定維持兒子心目中完美的形象，每天去跑步，從200公尺跑不完、每天增加200公尺，如今每天日跑10公里；從60公斤到在8個月內減成50公斤。

「不瘋是不會達到目的的！我從來不為運動設目標，不然一旦目標達成了，就不再努力了！」曾秋如每天5點起床跑步，跑完回家準備孩子早餐、9點開店、晚上10點就寢，規律生活和運動，原本的氣喘、蕁麻疹、疫系統失調問題，全都不藥而癒。

有一次去接兒子放學，兒子的同學看到曾秋如，眼睛為之一亮說「哇塞！這是你姐姐？」瞬間兒子的眼睛在發亮，曾秋如的心理更是滿滿驕傲。

有健康才有能力給幸福

父母的態度會影響孩子一輩子，曾秋如感嘆，偶爾會有父母代替孩子來應徵剪髮助理，問薪水、月休幾天。如果永遠把孩子當未成年照顧，公主病長大會變女王病，「父母要放手去愛，但不是縱容，懂得如何引導，要孩子以後好，就要多鼓勵孩子！」

父親的「愛吹牛」藏著滿滿的關愛和信念引導，影響了曾秋如的事業，也讓她在運動路上更懂得堅持自律。透過有肌勵，她想鼓勵更多人：

你的事業、你的親情，你的友情，甚至你的愛情，都需要一個健康的身體來做頂梁柱。知道自己未來要去哪裡，就算身旁有許多雜音影響干擾，只要目標正確，勇往直前就好，不要那麼輕易被打敗。

人生每一個階段，都有每一個階段的精彩，以前的辛苦，以前的發生，都是你現在最好的養份。把自己經營好，過得好，你的親人、你的朋友層次也都會提高，自己幸福了，才有能力、才有資格，帶給身旁所有的人幸福。加油運動起來！大家都要成為「哇塞～姐姐！」

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