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有片｜逆轉「糖尿病前期」！衛教師教你自測症狀
大家都聽過糖尿病，但你知道什麼是「糖尿病前期」嗎？讓林冠怡衛教師解惑，糖尿病前期有哪些徵兆可以自我檢測，如果發現自己有這些症狀，又該如何改善與控制，才不會演變成糖尿病。
根據台灣國家衛生研究院的資料統計，目前全台灣約有500萬人處於糖尿病前期的階段，大約每4人左右就有1名糖尿病高風險人士。衛生福利部國民健康署也指出，糖尿病前期症狀不明顯，一般人不容易察覺，往往需藉由血糖檢測才會發現。
糖尿病初期典型症狀為多吃、多喝、多尿和體重減輕等症狀。而臨床上常見的症狀有黑色棘皮症、女性會陰部感染、傷口癒合力變差以及視力模糊，如果有以上問題出現，就需多加留意！
對於糖尿病初期患者，林冠怡提出了3個解決方法，飲食、運動的調整，以及定期複診。在飲食方面，需要控制澱粉、油脂的攝取量、水果的份量以及減少精緻糖類攝取，配合規律運動，正向面對疾病即可！其他詳細資訊都在影片中，快打開影片看看吧！
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