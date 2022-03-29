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有片｜生小孩看這裡！營養師：六種營養素增加受孕機會
增加受孕機率，飲食大有學問！針對想添好孕族群，營養師高敏敏建議，可多吃葉酸、omega3油脂等6種營養素，增加受孕機會。
這6種營養素分別為：肌醇、葉酸、精胺酸、礦物質硒（鋅）、生育醇、omega3油脂。哪些食物可以攝取呢？例如：玉米、小麥胚芽、全麥麵包、燕麥、糙米、菠菜、油菜、高麗菜、雞肉、牛肉、蛋、海鮮、魚類、貝類、及蝦蟹、堅果類的食物都很鼓勵多吃喔！
除了該攝取的6種營養素以外，高敏敏建議大家，避免加工品、反式脂肪、精緻糖甜點手搖飲、過量飲酒，這些食物會讓我們肥胖，增加荷爾蒙混亂的機會。
另外，男生的話，則是要少吃含有飽和脂肪的加工肉品，香腸、熱狗、火腿和培根、炸物，有研究發跟精子的品質下降有關，可能會導致不孕、睪丸變小、無精子症、男性女乳等。
高敏敏表示，不是不能吃，就是要注意量跟頻率，如果本來天天都要喝含糖飲料、吃下午茶、宵夜還要吃炸物，那我們可不可以先試著先去掉一樣，或把飲料先降成微糖或無糖，增加好孕到機率！
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營養師高敏敏頻道：點我看
營養師高敏敏原始影片：點我看
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