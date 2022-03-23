有片｜下巴卡住、張嘴困難、常發出喀喀聲？物理治療師教你5個顳顎關節復健動作

嘴巴張開，卻突然合不起來嗎？說話、吃飯時，會伴隨骨頭發出喀喀的聲響？小心！可能是你的顳顎關節在發出警告了！物理治療師「張勝傑」教你5個顳顎關節復健動作，讓你下巴不卡卡！

我們講話、唱歌、喝水、吃東西等會需要張口閉口的動作，都是在使用顳顎關節，一但這個關節出了問題、甚至產生疼痛，就容易影響到日常生活。由於疼痛沿著神經分布，沒有妥善處理顳顎關節疼痛，也會併發出頭痛、牙痛等困擾。

張勝傑教大家的5個復健運動，來增加關節的穩定性，分別是舌頂上顎加開口、舌滑上顎向後加點頭、舌沿著牙齒前緣繞圈、按摩咀嚼肌加開口，每個動作執行6次，以及最後的按摩枕骨下肌加點頭，執行1~2分鐘，一天做6個回合，復健效果會更好。

治療師也提醒，運動全程要保持脊椎直立，所有動作都是輕輕的、慢慢地，不要太勉強，如果做完沒有改善，請停止運動，詢問醫師或物理治療師，才不會受傷！

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原始影片

張勝傑 YT

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