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超甜三屆金鐘獎兒童節目主持人 花八年擺脫躁鬱幻聽幻覺

聯合新聞網 / 張念慈
三屆廣播金鐘獎兒童節目主持人許斐絮，花了8年時間走出躁鬱、找回自己。圖片由許斐絮授權「有肌勵」刊登
三屆廣播金鐘獎兒童節目主持人許斐絮，花了8年時間走出躁鬱、找回自己。圖片由許斐絮授權「有肌勵」刊登

曾經摘下三次廣播金鐘獎兒童節目主持人、是電視台高薪聘請的購物專家，許斐絮被譽為「本人跟聲音一樣甜」的主持代表人物，但為了追求更完美的表現，卻讓她爆發嚴重躁鬱症，產生輕生念頭。花了8年，才找回自己。

怎麼走過8年艱困過程？又是靠什麼力量，找回快樂的笑容？許斐絮接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段從未對外揭露的過往。

努力保持最佳狀態

許斐絮在進入購物台工作之前，在廣播主持上有相當亮眼表現，年紀輕輕就拿下3座金鐘獎；但也因為如此，她在工作表現中總是力求完美，這樣的性格也成為最後壓垮自己的那根稻草。

任職購物台四年期間，分秒必爭的直播節目，每分鐘都背負著高壓的業績產值壓力，為了上電視好看，保住「最瘦的主持人」位置，許斐絮常常用不健康的方式瘦身，例如吃來路不明的減肥藥，或是刻意不吃、完全不碰油脂只吃水煮、喝果汁代替一餐，就算只剩43公斤，還覺得自己太胖應該繼續瘦。

躁鬱產生斷片

長期高壓下，許斐絮罹患躁鬱症及嚴重胃食道逆流，逆流的胃酸更灼傷喉嚨，靠聲音吃飯的她一度失去聲音無法說話，被迫停了兩個禮拜無法上節目。

躁鬱發作時，不只半個月無法成眠，更出現幻聽幻覺的斷片現象，無法分清楚現實還是做夢，例如她以為已經煮了飯現實中卻沒有、以為跟同事開了會其實沒有，她只能買了一本厚的筆記本，把做過的事寫下來；躁鬱症最嚴重時，更會出現想輕生的念頭。

歸零找回自在

許斐絮的耳朵裡開始出現莫名的出血、白血球破萬，身體處在極度發炎的狀況，免疫系統大亂，工作表現也越來越差。加上當時小孩才剛上小學，常常奔波於家庭和工作間，接送孩子、盯功課、自己做飯，蠟燭兩頭燒，身心狀況都瀕臨崩潰。

「為什麼沒有好好照顧自己呢？」。八年前，許斐絮選擇離開看似光鮮亮麗的工作，完全歸零停止工作、認真就醫、上身心靈課程、調整飲食。

她放慢腳步，好好認識自己，知道自己想要什麼、喜歡什麼，學習跟自己獨處，不再免強自己，初期透過藥物、保健品輔助，比較好睡後比較不會幻聽幻覺，花了8年才回到正常人生，找到最滿意的生活狀態。

重訓找回健康

因為過去不健康的瘦身方式，許斐絮常會不明的腰痛和下背痛，發作起來總會痛到不良於行，連續好多年都在醫院門診、復健室穿梭，不論是止痛藥、熱療、整脊、電療、穴道按摩、針灸通通試過，最後得靠醫生開嗎啡才能止痛。

後來醫生建議她，除了醫藥上的輔助外，可以透過鍛練肌肉，減輕腰部的壓力，幫助支撐身體的重量。

3年前，42歲的許斐絮開始重訓，在教練的協助下，學習飲食和重訓知識，逐漸強大的背肌，讓她完全擺脫過去的疼痛和不良於行。

過去因為不當瘦身而流失的肌肉也逐漸長回來，體脂從34%降至26%左右，擁有23吋的小蠻腰；曾經連走路都困難的她，如今卻能這麼自信健康的活出自己。

感謝過去的苦造就現在的我

回首過往，許斐絮很感謝過去幾年的痛苦，「當初曾經抱怨，為什麼是我遇到？但如果沒有那一段，就不會有現在的過程，懂得不再委屈自己，也沒辦法開始擁有人生的主導權。」

透過「有肌勵」，許斐絮想鼓勵更多人：

生命中所有的苦難都是美好的養份，它們都是偽裝的禮物，當你能勇敢拆開外表醜陋的包裝，就會發現藏在其中的寶藏，只要對生活永遠保持希望，美好的體驗一定會到來。

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