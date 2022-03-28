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有片｜每天一分鐘就可練腹肌！9個平板支撐動作鍛鍊核心
平板支撐練核心備受健身族群肯定，但平板支撐難道只有一個姿勢嗎？Youtuber「Eugene & Jayn」利用全程6分鐘保持平板撐的狀態下，不間斷地完成9個訓練動作，更有趣的鞏固核心力量！
平板支撐 （plank）又稱撐高、撐舉、棒式或撐平板，是一種核心肌群訓練（core muscle training），常見的平板支撐是前支撐，維持伏地挺身姿勢，身體重量由前臂、手肘及腳趾支持。
平板支撐不是時間愈長愈見效，而是姿勢正確的話，就算每日只做短短1分鐘，持之以恆，也可以鍛鍊出腹肌。
平板支撐動作看起來容易，做起來卻有很多細節需要留意。「Eugene & Jayn」在影片中，提供9個不用任何器材，隨時隨地也可徒手，有效加强核心的平板支撐訓練，協助大家一起完成這6分鐘的集中訓練。
這九個動作分別為：平板支撐、支撐舉手、支撐開合、狗趴式、支撐擺動、支撐擡腿、登山跑、再一次支撐擡腿及平板支撐，除了動作簡單，在家也能做，還在猶豫什麼？快跟上一起鍛鍊核心吧！
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Eugene & Jayn YT: 點我看
Eugene & Jayn 原始影片:點我看
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