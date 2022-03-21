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有片｜10分鐘抵過慢跑一小時！一學就會的高強度間歇燃脂訓練

聯合新聞網 / 陳俐伶
「高強度間歇訓練」是一種短時間高強度的運動。(圖/Canva)
「高強度間歇訓練」是一種短時間高強度的運動。(圖/Canva)

不要再說不知道怎麼運動了！Youtuber「潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess」將要傳授你一學就會的高強度間歇燃脂訓練！

「高強度間歇訓練」是一種短時間高強度的運動。適合想要減肥、透過運動改善身體代謝的朋友，過程中同時可獲得阻力訓練及心肺訓練的效果，場地較不受限制，動作選擇其器材可依據個人喜好，即可讓運動增添風趣及刺激。

愛找藉口的你，快跟著Youtuber「潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess」學高強度間些燃脂訓練！動作分別為：踩階梯、深蹲+踢腿、棒式碰肩、超人、登山者，五個動作一組做三次，至少每天練習10分鐘，每20秒運動、10秒休息這樣一快一慢的搭配交錯進行，讓肌力、心肺、平衡感等在短時間內不斷的重組、適應，而形成的一種運動模式。

這次給的課表，除了動作簡單，在家也能做，不但增肌燃脂，還能養成吃不胖的體質，成習慣後，即便沒在運動，身體一樣在燃燒脂肪，你會發現真的非常有感喔！

想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體更強壯！

潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess IG: 點我看

潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess YT: 點我看

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潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess 原始影片:點我看

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