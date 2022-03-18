從百萬卡奴變理財教主 葉小綺：「兩個字」的堅持是我的夢想推進器

人前自信、陽光的「理財教主」也會有壓力嗎？「葉校長的理財學校」創辦人葉小綺，幫助無數人解決財務難題，但其實總是堅強忍耐的她，直到42歲才找到釋放壓力，讓夢想持續前進的解答。

這個解答，就是堅持「運動」。葉小綺接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何開始運動，讓她更有面對問題、解決問題的勇氣與智慧。

百萬卡奴3年還債

葉小綺的父母離異，爺爺疼愛孫女，她從小任性、習慣奢侈花費，大三時她辦了7張卡，卻無力負擔本金加上每期20%循環利息，欠下百萬負債，遭到討債公司恐嚇、法院支付命令要求強制扣薪。

葉小綺鼓起勇氣到銀行協商，積極啟動還債行動，接下寫書兼差工作，花了兩年半清光債務，認真從零開始學習理財投資，雖然第一次投資股票及基金，都以失敗收場，但也學會更多寶貴經驗，懂得投資獲利「不能貪心、不要躁進」。

教更多人學會正確理財

多年來，葉小綺創立「葉校長的理財學校」課堂，透過財務管理的演講及課程，幫助更多人建立良好理財規劃與金錢觀，助人走出財務困境，獲各大媒體邀請，分享生活消費、理財主題等觀念。然而，鏡頭前陽光爽朗的她，其實也常被挫折所苦。

葉小綺的工作壓力來自於對外需要面對客戶，對內要扛業績壓力，難免會遇到不如意跟無法達到目標的挫折，由於天生的忍耐度極高，雖然外人覺得她看起來毫無異狀，事實上她已身心承受高壓而不自知，常陷入莫名的低潮情緒。

朋友邀約改變人生

40歲以前葉小綺對運動並不熱衷，頂多一週一次到運動中心跳有氧舞蹈。直到42歲進入政大EMBA讀書，有跑步習慣的同學邀約她一起跑步、加入社團團練，漸漸養成跑步的習慣，也跑出興趣來，開始參加各項馬拉松賽事。

「開始跑步後，我發現，跑步產生的腦內啡真的會讓心情變好，更讓我得到了紓解壓力的管道！」她笑說，每次跑出去的腳步都很沉重，但回家的腳步卻很輕盈；在跑步時，她會跟自己對話，或只是單純享受一吸一吐的節奏，感受被身體控制的痛快；放空讓腦子自由運轉，往往很多困擾多時的問題，在這時候靈光乍現，迸出答案。

運動成為夢想推進器

有了不錯體能後，葉小綺也開始學習爬山、參加越野賽，從周遭的郊山、有點難度的中級山縱走到爬百岳，去年完成4座百岳，包括玉山單攻。她的體脂率從過去22%以上，到巔峰時期13%到15%，非訓練期也維持在18%以下，身材更精實。

因為運動，她也開始積極學習認識身體、正視飲食的營養均衡，也因而結識許多運動愛好者、專業人士，向他們請益、互相切磋，因此結交許多好朋友，這些都是運動很棒的收穫。

去年葉小綺更與EMBA同學大未來，也是她的跑步啟蒙老師，一起主持了Podcast運動類節目「先跑再說」，這個改變真的太大，從不運動、愛上運動到推廣運動，讓很多人跌破眼鏡。

給夢想推進的機會

從百萬卡奴到理財教主，42歲這年靠著運動找到紓壓管道，葉小綺的人生一直不斷在找解方、透過分享自身經驗鼓勵更多人擺脫困境，得到更好的生活。

透過有肌勵，她想鼓勵更多人，跑步讓人變得更堅強、有毅力；爬山讓人謙虛、開闊、視野更廣，這些都讓我更有面對問題、解決問題的勇氣與智慧。找到適合你的運動，開始行動，相信你也可以得到讓夢想推進的動力。

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