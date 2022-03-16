九年不孕求醫苦 跑步2年甩肉23公斤：學習為自己活！

丈夫是獨生子，陳思敏婚後一心想為夫家添子嗣，手術、打針、宮廟求藥…飽受九年折磨卻依然沒好消息。兩年前，她放下執著，開始跑步運動，兩年甩肉23公斤，油膩大嬸化身輕盈女孩，找回快樂的自主人生。

陳思敏接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段從為別人活，到為自己活的努力過程。

你看對面那個死肥豬

陳思敏在電子產業任職，過去體重維持在50至55公斤，婚後幸福肥加上不忌口，放假就宅在家追劇，生活一成不變，唯一變的是身材一直向外發展，短短幾年就變胖至80幾公斤，走在路上會被取笑「你看對面那個死肥豬」，身後有人耳語批評「你看那個死胖子，腿比我還壯！」

更令她受創的，是結婚9年多，陳思敏用盡心力想為夫家傳宗接代，但不論是打針、遍尋宮廟配藥方、中醫針灸、連續一年每周台北到新竹看醫生、動手術清輸卵管沾黏，全都無助受孕。

立志為自己扳回一城

2年前，正當外表不斷被同事、路人取笑，陳思敏處於自憐自哀時，知心朋友不斷邀約她往戶外走，毅然決然開啟減肥運動之路「我立志要瘦下來，為自己扳回一程！」

過去連爬樓梯都會喘，如今每天一下班，陳思敏就去跑操場、跑河濱公園，剛開始速度跟走路沒兩樣，偶然在臉書社團看見跑團在招募跑步伙伴，進而加入跑團，每周三晚上固定團練，第一次練跑不到3公里就無法承受，之後速度慢慢有跟上，可以跑到７分速。

跑出興趣後，她開始做功課，學習調節跑步呼吸、步姿，向跑友學習、修正自己姿勢，慢慢地，可以跑5公里、10公里，被跑友推坑參加路跑賽事，第一場13公里的路跑，壓力大到跑不到5公里就吐，吐完再繼續跑，堅持完賽。

一群人的力量

「一群人的力量，真的很強大！」陳思敏表示，過去一個人跑容易放棄，但有著跑友一起跑之後，大家會再衍伸很多活動，例如爬山、騎車、越野跑，養成運動的習慣，也開始慢慢參加路跑賽，不論是萬聖節宜蘭國際馬拉松、元旦初半馬、金門線上自主馬、臺北超級馬拉松旗袍接力賽，都讓生活更精彩。

她也施行「運動3分、飲食7分」飲食控制策略，透過自己準備便當，補充大量蔬菜、優質蛋白質、油脂，睡覺前、起床後量體重的168斷食法，短短2年從87公斤的胖妹，減到65公斤上下，「翻開以前照片，好像被鬼壓！」陳思敏笑說。

鼓勵你的話

明明生為現代獨立女性，但很多女性還是為為了家庭、為了工作、為了生活，寧可放棄自己的夢想、理想，看似很偉大，其實都是為自己找藉口。

「何不給自己一個機會變美變漂亮？」透過有肌勵，陳思敏想鼓勵更多人，多走出戶外結交一些愛運動的朋友，讓自己的人生多采多姿，賺到健康也賺到志同道合愛運動的朋友，一舉多得，何樂而不為呢？

有些事現在不做，老了想做，也沒辦法做了，勇敢去實現自己的夢想吧！為自己活出自信與美麗！

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