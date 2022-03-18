聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片｜登山背包揹得腰痠背痛？專家教你正確揹包方式

聯合新聞網 / 陳俐伶
你知道正確調整背包的方式及觀念嗎?(圖/Canva)
你知道正確調整背包的方式及觀念嗎?(圖/Canva)

明明買了高階的登山包，為何還是背的腰痠背痛？Youtuber「台灣368陳彥宇」教你正確調整背包的方式及觀念，讓你脫離登山腰痠背痛的大困擾。

現代人把背包當成每天出勤時的工具，或是出外旅遊時才會使用；若只是攜帶一些輕巧的日常小物無妨，但像是登山等狀況，需揹負較重的重物，又需要長時間久揹時，就要注意揹負重量囉！

許多你忽略的揹背包細節，陳彥宇將在影片中，導正大家對揹背包的基本觀念，除了保護你的背包外，也要記得保護你的腰。有好的背包，搭配上好的觀念，登山才能有好的運動表現，快跟著Youtuber「台灣368陳彥宇」學會如何正確調整背包，讓你登山不再腰痠背痛！

想了解更多關於健康知識的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，更新正確觀念！

台灣368陳彥宇YT頻道：點我看

台灣368陳彥宇YT原始影片：點我看

延伸閱讀

努力運動卻不會瘦？醫師：問題可能出在飲食！

這些零食不能吃?!?!超商零食選擇攻略！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

有肌勵療心室Podcast：https://udngpower.soci.vip

相關新聞

有片｜登山背包揹得腰痠背痛？專家教你正確揹包方式

明明買了高階的登山包，為何還是背的腰痠背痛？Youtuber「台灣368陳彥宇」教你正確調整背包的方式及觀念，讓你脫離登山腰痠背痛的大困擾。

從百萬卡奴變理財教主 葉小綺：「兩個字」的堅持是我的夢想推進器

人前自信、陽光的「理財教主」也會有壓力嗎？「葉校長的理財學校」創辦人葉小綺，幫助無數人解決財務難題，但其實總是堅強忍耐的她，直到42歲才找到釋放壓力，讓夢想持續前進的解答。

有片｜素食者也能吃美食！三種超實用義式醬料

平常市售的醬料，容易添加一些薑、蒜等五辛，或是奶油、牛奶、豬油、魚露等葷類食材來讓味道更豐富，讓素食者在選擇上少之又少。既然外面不好買，不如自己做吧！「找蔬食Traveggo」美廚娘Hao 教大家一次學會的紅醬、白醬以及青醬，只要稍微替代食材，全素也能輕鬆吃！

有片｜視覺效果年輕10歲！15分鐘背部運動，讓你每天抬頭挺胸！

文明病讓你經常駝背嗎？當了媽媽後，腰酸背痛日漸嚴重？香港藝人「林芊妤」以自身經驗為例，教大家每天15分鐘的背部保健運動，只需要一面牆和一片瑜珈墊，出門就能抬頭挺胸，看起來減齡10歲！

九年不孕求醫苦 跑步2年甩肉23公斤：學習為自己活！

丈夫是獨生子，陳思敏婚後一心想為夫家添子嗣，手術、打針、宮廟求藥…飽受九年折磨卻依然沒好消息。兩年前，她放下執著，開始跑步健身，兩年甩肉23公斤，油膩大嬸化身輕盈女孩，找回快樂的自主人生。陳思敏接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段從為別人活，到為自己活的努力過程。

有片｜比吃止痛藥更有效？只需3招迅速緩解經痛！

生理痛痛起來要人命，最討厭的就是被另一半說「喝熱水就會好！」Youtuber「77老大」將要告訴你，經痛分三種，到底是哪一種，分清楚才能對症下藥，飽受經痛困擾的女性、常被罵白目不懂經痛的男性，快來學怎麼解決最有效！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。