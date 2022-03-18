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有片｜登山背包揹得腰痠背痛？專家教你正確揹包方式
明明買了高階的登山包，為何還是背的腰痠背痛？Youtuber「台灣368陳彥宇」教你正確調整背包的方式及觀念，讓你脫離登山腰痠背痛的大困擾。
現代人把背包當成每天出勤時的工具，或是出外旅遊時才會使用；若只是攜帶一些輕巧的日常小物無妨，但像是登山等狀況，需揹負較重的重物，又需要長時間久揹時，就要注意揹負重量囉！
許多你忽略的揹背包細節，陳彥宇將在影片中，導正大家對揹背包的基本觀念，除了保護你的背包外，也要記得保護你的腰。有好的背包，搭配上好的觀念，登山才能有好的運動表現，快跟著Youtuber「台灣368陳彥宇」學會如何正確調整背包，讓你登山不再腰痠背痛！
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台灣368陳彥宇YT頻道：點我看
台灣368陳彥宇YT原始影片：點我看
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