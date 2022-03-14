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有片｜足踝總是扭傷？10分鐘改善腳踝扭傷

聯合新聞網 / 陳俐伶
習慣性腳翻船?(圖/Canva)
習慣性腳翻船?(圖/Canva)

你也有習慣性腳翻船的狀況嗎？Youtuber「肌治生活 文&軒 物理治療」將要教你如何檢測、改善腳踝扭傷。

運動中不少人都會遇到足踝扭傷的問題，輕者可能用冰敷就可以改善，嚴重可能會傷及到韌帶，就算不嚴重，有可能造成肌肉肌腱韌帶的受損外，也可能會伴隨著骨折的風險。

快跟著Youtuber「肌治生活 文&軒 物理治療」從檢測到如何改善，最後後期訓練，一步一步的幫助你解決『習慣性扭傷』等後遺症的困擾。提醒大家，如果在運動過程中，若有產生一些不適或疼痛感，建議還是要尋求專業的諮詢與評估喔！

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肌治生活 文&軒 物理治療 YT頻道：點我看

肌治生活 文&軒 物理治療 YT原始影片：點我看

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