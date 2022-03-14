有片｜足踝總是扭傷？10分鐘改善腳踝扭傷

生理痛痛起來要人命，最討厭的就是被另一半說「喝熱水就會好！」Youtuber「77老大」將要告訴你，經痛分三種，到底是哪一種，分清楚才能對症下藥，飽受經痛困擾的女性、常被罵白目不懂經痛的男性，快來學怎麼解決最有效！

2022-03-14 17:01