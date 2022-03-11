50歲憂鬱媽從天天哭到辣穿比基尼 全因女兒說了這句話

「我沒辦法接受再也看不到她…」母女感情太好，卻讓Lynn得了憂鬱症。疫情被迫和女分離2年，她怎麼從天天哭到重拾歡顏，甚至50歲這一年穿上這輩子從沒挑戰過的比基尼？

Lynn接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享人生如何在50歲逆齡翻轉的背後故事。

疫情改變人生

Lynn從事電商產業，和女兒感情如膠似漆，總是有聊不完的話題，女兒哈韓，她就計畫到韓國批貨，即便她不會英文，母女倆依然規劃多次韓國自助旅行，之後又到日本旅行，「每天都能和女兒在一起」是她最開心的事。

女兒高中時情緒波動大常落淚，Lynn陪伴女兒心理醫生，帶著吃遍美食，走過艱辛歲月，母女感情更緊密了。

2019年，女兒到德國唸大學，Lynn失去生活重心，加上疫情爆發不能出國去找她，更是難過到每天以淚洗面，連走到常和女兒一起吃的壽司店門口，都可以崩潰大哭，才知道自己得到憂鬱症。

雪上加霜的是，疫情期間原本生意網路供貨出狀況、業績下滑，現金流出狀況，更讓她負面思考逐漸加劇。

健檢被醫說快中風

從小，Lynn的體態就圓潤福泰，也有三高困擾纏身，健檢報告都紅字，被醫生評比為中風的高危險群，女兒擔心媽媽心情和健康都受影響，透過視訊鼓勵Lynn「我在這邊很好，你也要做你自己喜歡做的事！」

一開始，Lynn到河堤騎腳單車，但一個人孤單騎車，邊騎車邊聽哀傷的音樂，邊看身旁車友三五成群聊天嬉戲，更覺自己的落寞，心情反而更糟。

去年開始，她加入健身房，透過一周四次重訓，加上幾乎每天參加戰鬥有氧、飛等團課，搭配168飲食控制，短短一年，體重從70公斤降到57公斤，體脂從34%降到26%，健檢紅字全都消失了。

更棒的是，Lynn在健身房交了很多朋友，重拾以往的快樂和笑容，今年50歲的她也挑戰穿起比基尼，兒女都很開心看到她的改變，老公也在她影響下開始重訓，夫妻倆一起變的精壯結實。

活成自己最喜歡的模樣

如今，Lynn的生意回穩，人生回到軌道，每天依然和女兒開心遠端視訊，但再也不流淚了，分享的都是新的所見所聞、和對未來的規劃期待。

過去人生為別人活，如今，Lynn更知道自己要什麼，怎麼做可以讓自己快樂。透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人：

最好的人生，就是不管你幾歲,、有多少財富，你依舊堅持和努力，活成你自己最喜歡的模樣。

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