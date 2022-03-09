全身病被笑重新投胎比較快 50歲英語老師花一年從4XL瘦到XS

嚴重氣喘、過敏，幾乎奪走了英語教師宋宜靜全部的人生。遍尋名醫接束手無策，靠類固醇壓制病情，卻發胖至破百公斤、差點要洗腎，醫生搖頭「沒救了，重新投胎比較快！」

不願向命運低頭，宋宜靜在50歲這年徹底改變自己，從4XL瘦到XS，更成為健身教練，鼓舞更多人扭轉命運。她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享坎坷勵志的抗病歷程。

摸到灰塵就差點過敏死亡

宋宜靜有8個姊姊、一個弟弟，在家裡排行老九的她，和其他手足一樣，都有家族遺傳疾病：氣喘、皮膚過敏。從小宋宜靜的過敏症狀比其他人都來得嚴重，除了對塵螨、花粉、易敏食物等過敏，她連對溫溼度、氣壓變化，都有嚴重的過敏。

大約10歲開始，宋宜靜就一直不斷地在生病，因為動不動就氣喘，老師也不敢讓她上體育課，有記憶以來，學校體育課她就只是站在一旁「看」同學運動。

到了高中，過敏更嚴重了，宋宜靜只要摸到灰塵，就可以全身嚴重蕁麻疹，經常腫到連眼睛都睜不開，還曾經連氣管都腫脹，加上氣喘病發作幾乎無法呼吸，卻因為連對氣管擴張劑都過敏，急救時整個人口吐白沫暈眩過去，差點一命嗚呼。

醫生要她重新投胎比較快

當時，父母為宋宜靜遍尋全台名醫，最後帶著大家都推薦「最棒的減敏治療」的憧憬，到台中一家知名醫院做治療。每周三下午她跟學校請假，從大里搭公車到東海大學，幾次治療後卻越來越嚴重，醫生搖頭：「妳連對減敏治療都過敏，看來重新投胎比較快了！」

因為不捨父母的辛勞，萬念俱灰的宋宜靜沒有聽從醫生的建議「重新投胎」，而是只能沒有選擇地開始吃親戚介紹的「美國仙丹」類固醇，此後整個人腫到人生最高點，還差點要洗腎。

數十年來，宋宜靜的健康狀況一直到都很糟，雖然不斷尋找可以更健康的方法，一直很認真地吃藥、看醫生，但狀況時好時壞，她只能安慰自己「至少還活著」，對健康人生不抱希望。

花五年復健功虧一簣

2014，原本健康狀況就不佳的宋宜靜，左腳踝骨裂加上阿基里斯腱撕裂傷，一週看診次數到達6至7天，中西醫合併治療、復健了5年，好不容易可以恢復緩慢地行走，不料某次爬樓梯時，因為肌力不足，往前撲倒又傷到了右腳膝蓋。

「我不想再花五年復健了！」她氣自己的無能為力，決心勇敢挺身和命運對抗，鼓起勇氣踏入健身房報到，在學期間幾乎沒上體育課，加上兩條腿有各自的問題，沒想到在教練的帶領下，沒幾天右腳膝蓋已經痊癒。

50歲才開始運動卻獲得十足改善，讓她相信「運動是良藥」，也因為教練給的強大信心，讓她堅持跑完教練給的課表，健身第一年從體重從99.8減到了57.6，體脂從49.8%降到17.4%，整個人不是小了一號，是從4XL到XS。

雖然飲食攝取量是健身前的三倍量，但因為瘦太快，雖然體態是很輕盈的，不過整個人看起來老很多。第二年開始教練調整課表開始增肌，吃得當然又更多了，但是有肌肉撐著，不是體力更好而已，看起來也減齡了。

一陣子不見的親友，常常認不出宋宜靜「你是誰啊？我認識你嗎？」她的8個姐姐，其中5個膝蓋有問題，加上老母親的腳越來越不方便，為了帶家人一起運動，在教練鼓勵下，她在2020年底考取了健身指導員執照；2021再考取樂齡指導員執照，自己更了解健身，也幫助更多人改善健康。

只要願意開始永遠不嫌晚

過去，宋宜靜是每天都必須服藥的藥罐子，右膝蓋痛到只能坐著上下樓梯，嚴重時 只能靠挪動屁股，一階階一階梯的坐著上下；開始健身後狀況都痊癒了，過去吃的一堆藥，開始健身後3個月後完全停掉，包括醫生說這輩子都不能停的高血壓藥。

「我滿50歲前夕，幾乎一直在吃藥、看醫生，以前覺得只要還能動、還能順暢的呼吸，就是活著。健身以後我深刻體認，有個能自主的健康的身體，才能活得更有品質。」對於運動，宋宜靜有滿滿感慨。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，很多人都只是觀望「看別人運動」，但光用看的不會有任何幫助，要好好地下定決心、愛自己才能走出這一步。只要願意開始學習，沒有辦不到的事。運動永遠不嫌晚，只要你願意開始。

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